Kalp şeklindeki su altı mağarası, dalış tutkunlarının gözdesi

DHA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:52
<p>Antalya'da, oluşumu milyonlarca yıl önceye dayanan, 12 kilometre uzunluğunda, yer yer 40 metre yüksekliğindeki falezlerin su altında kalan bölümüne dalış yapan tatilciler, mağara girişleri ve kayalıkları görme imkanı yakalıyor. Lara bölgesinde falezlerin 10 metre altında başlayan, girişi kalp şeklindeki mağaranın içinde hava koridoru bulunuyor. </p>

Antalya'da, oluşumu milyonlarca yıl önceye dayanan, 12 kilometre uzunluğunda, yer yer 40 metre yüksekliğindeki falezlerin su altında kalan bölümüne dalış yapan tatilciler, mağara girişleri ve kayalıkları görme imkanı yakalıyor. Lara bölgesinde falezlerin 10 metre altında başlayan, girişi kalp şeklindeki mağaranın içinde hava koridoru bulunuyor. 

<p>Kimileri tüple dalış yaparken, profesyoneller serbest dalış yaparak kalp girişinden geçip, hava koridoruna geliyor. Burada nefeslenen dalgıçlar, ardından dışarı çıkıyor.</p>

Kimileri tüple dalış yaparken, profesyoneller serbest dalış yaparak kalp girişinden geçip, hava koridoruna geliyor. Burada nefeslenen dalgıçlar, ardından dışarı çıkıyor.

<p>Bölgede turistik dalış yaptıran dalış okullarının profesyonel su altı rehberleri, mağarayı 'aşk mağarası' olarak adlandırıyor. Kalp şeklindeki girişinin önüne çiftleri daldıran ve burada fotoğraf çekerek, su altının güzelliğini ölümsüzleştiren dalgıçlar, hava şartları el verdiği her zaman 'aşk mağarası'na dalış yapılabileceğini belirtti.</p>

Bölgede turistik dalış yaptıran dalış okullarının profesyonel su altı rehberleri, mağarayı 'aşk mağarası' olarak adlandırıyor. Kalp şeklindeki girişinin önüne çiftleri daldıran ve burada fotoğraf çekerek, su altının güzelliğini ölümsüzleştiren dalgıçlar, hava şartları el verdiği her zaman 'aşk mağarası'na dalış yapılabileceğini belirtti.

<p>Profesyonel dalgıç dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, mağaraya turistik dalış turları düzenleyerek su altı güzelliğini turistlerin görmesine aracı oluyor. </p>

Profesyonel dalgıç dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, mağaraya turistik dalış turları düzenleyerek su altı güzelliğini turistlerin görmesine aracı oluyor. 

<p>Mağaranın, falez bölgesinin kayalık yapısı içinde oluştuğunu söyleyen Öztürk, "Buraya sertifikalı dalıcılarla geliyoruz. 2 metreden başlayarak kalp şeklindeki girişin içinden geçiyor ve yan taraftaki mağaraya giriş yapıyoruz. Buraya gelen çiftler hatıra fotoğrafı çektiriyor" dedi.</p>

Mağaranın, falez bölgesinin kayalık yapısı içinde oluştuğunu söyleyen Öztürk, "Buraya sertifikalı dalıcılarla geliyoruz. 2 metreden başlayarak kalp şeklindeki girişin içinden geçiyor ve yan taraftaki mağaraya giriş yapıyoruz. Buraya gelen çiftler hatıra fotoğrafı çektiriyor" dedi.

<p>Dalış yapan turistlerin su altı kamerasıyla fotoğraflarını çektiğini aktaran Öztürk, "Görüş açısının yüksek olduğu zamanlar aşk mağarası turkuaz bir renge bürünür. Turistler buraya dalış yaparak fotoğraf çektirir" dedi.</p>

Dalış yapan turistlerin su altı kamerasıyla fotoğraflarını çektiğini aktaran Öztürk, "Görüş açısının yüksek olduğu zamanlar aşk mağarası turkuaz bir renge bürünür. Turistler buraya dalış yaparak fotoğraf çektirir" dedi.

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