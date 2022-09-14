Kalp şeklindeki su altı mağarası, dalış tutkunlarının gözdesi
Antalya'da, oluşumu milyonlarca yıl önceye dayanan, 12 kilometre uzunluğunda, yer yer 40 metre yüksekliğindeki falezlerin su altında kalan bölümüne dalış yapan tatilciler, mağara girişleri ve kayalıkları görme imkanı yakalıyor. Lara bölgesinde falezlerin 10 metre altında başlayan, girişi kalp şeklindeki mağaranın içinde hava koridoru bulunuyor.
Bölgede turistik dalış yaptıran dalış okullarının profesyonel su altı rehberleri, mağarayı 'aşk mağarası' olarak adlandırıyor. Kalp şeklindeki girişinin önüne çiftleri daldıran ve burada fotoğraf çekerek, su altının güzelliğini ölümsüzleştiren dalgıçlar, hava şartları el verdiği her zaman 'aşk mağarası'na dalış yapılabileceğini belirtti.
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