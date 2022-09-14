Kalp şeklindeki su altı mağarası, dalış tutkunlarının gözdesi

Bölgede turistik dalış yaptıran dalış okullarının profesyonel su altı rehberleri, mağarayı 'aşk mağarası' olarak adlandırıyor. Kalp şeklindeki girişinin önüne çiftleri daldıran ve burada fotoğraf çekerek, su altının güzelliğini ölümsüzleştiren dalgıçlar, hava şartları el verdiği her zaman 'aşk mağarası'na dalış yapılabileceğini belirtti.