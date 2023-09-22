Karaman'ın ilçeleri! Karaman'ın kaç ilçesi var? Karaman'ın ilçe nüfusları kaç? Karaman'ın ilçe belediye başkanları kim?

BAŞYAYLA

Torosların zirvesine yakın olup deniz seviyesinden 1300 m ile 1600 m arasında kurulmuş olan ilçenin yüzölçümü 102 km²'dir. İlçenin halkını Avşar Türkmenleri oluşturmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Geçim kaynaklarından başlıca olanı Başyayla da üretilen halk arasında Salihli Napolyon Kirazı'dır. Tarımla birlikte arıcılık sektörü de devam etmektedir ve yayla turizmi için elverişli bir beldedir. İlçenin nüfusu 2022 yılına göre 3.432 kişidir. Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek'tir.