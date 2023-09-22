Karaman'ın ilçeleri! Karaman'ın kaç ilçesi var? Karaman'ın ilçe nüfusları kaç? Karaman'ın ilçe belediye başkanları kim?

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2023 Cuma, 12:03
<p><strong>Karaman, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde</strong> yer almaktadır. Önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezi olan Karaman'ın nüfusu 2022 yılı verilerine göre toplam 260.838 kişi, yüzölçümü ise 3.686 km²'dir. Karaman ve yöresinde; yer altı şehirleri, mağaralar ve inanç merkezleri bulunmaktadır. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'dır. Karaman'ın 6 ilçesi bulunur.</p> <p><strong>Karaman'ın ilçelerei:</strong> Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler.</p>

Karaman, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezi olan Karaman'ın nüfusu 2022 yılı verilerine göre toplam 260.838 kişi, yüzölçümü ise 3.686 km²'dir. Karaman ve yöresinde; yer altı şehirleri, mağaralar ve inanç merkezleri bulunmaktadır. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'dır. Karaman'ın 6 ilçesi bulunur.

Karaman'ın ilçelerei: Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler.

<p><strong>AYRANCI</strong></p> <p>Ereğli-Karaman karayolunun ortasından geçtiği ve gelişmeye çalışan bir ilçedir. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ayrancı deri peyniri, koyun yoğurdu, beyaz kiraz ve Tokaloğlu kayısısı ile ünlüdür.  İlçe Türkiye'nin en kurak coğrafi  alanlarındandır. Yüzölçümü 1968 km², nüfusu 2022 yılına göre 7.608 kişidir. Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'dır.</p>

AYRANCI

Ereğli-Karaman karayolunun ortasından geçtiği ve gelişmeye çalışan bir ilçedir. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ayrancı deri peyniri, koyun yoğurdu, beyaz kiraz ve Tokaloğlu kayısısı ile ünlüdür.  İlçe Türkiye'nin en kurak coğrafi  alanlarındandır. Yüzölçümü 1968 km², nüfusu 2022 yılına göre 7.608 kişidir. Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'dır.

Player Alanı
<p><strong>BAŞYAYLA</strong></p> <p>Torosların zirvesine yakın olup deniz seviyesinden 1300 m ile 1600 m arasında kurulmuş olan ilçenin yüzölçümü 102 km²'dir. İlçenin halkını Avşar Türkmenleri oluşturmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Geçim kaynaklarından başlıca olanı Başyayla da üretilen halk arasında Salihli Napolyon Kirazı'dır. Tarımla birlikte arıcılık sektörü de devam etmektedir ve yayla turizmi için elverişli bir beldedir. İlçenin nüfusu 2022 yılına göre 3.432 kişidir. Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek'tir.</p>

BAŞYAYLA

Torosların zirvesine yakın olup deniz seviyesinden 1300 m ile 1600 m arasında kurulmuş olan ilçenin yüzölçümü 102 km²'dir. İlçenin halkını Avşar Türkmenleri oluşturmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Geçim kaynaklarından başlıca olanı Başyayla da üretilen halk arasında Salihli Napolyon Kirazı'dır. Tarımla birlikte arıcılık sektörü de devam etmektedir ve yayla turizmi için elverişli bir beldedir. İlçenin nüfusu 2022 yılına göre 3.432 kişidir. Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek'tir.

<p><strong>ERMENEK</strong></p> <p>Dünyanın önemli mağaralarından biri olan Maraspoli'yi  içinde bulunduran ilçe, denizden oldukça yüksekte Göksu nehri kıyısında bulunmaktadır. Tarihi ve Doğal Yapıları zengin olan ilçenin yüzölçümü 1645 km²'dir. Ermenek ekonomisi tarım , hayvancılık, madencilik, taşımacılık sektörlerine dayanmaktadır. İlçede yazlar ılık ve kurak, kışlar ise çok soğuk ve karlı geçmektedir. Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu'dur.</p>

ERMENEK

Dünyanın önemli mağaralarından biri olan Maraspoli'yi  içinde bulunduran ilçe, denizden oldukça yüksekte Göksu nehri kıyısında bulunmaktadır. Tarihi ve Doğal Yapıları zengin olan ilçenin yüzölçümü 1645 km²'dir. Ermenek ekonomisi tarım , hayvancılık, madencilik, taşımacılık sektörlerine dayanmaktadır. İlçede yazlar ılık ve kurak, kışlar ise çok soğuk ve karlı geçmektedir. Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu'dur.

<p><strong>KAZIMKARABEKİR</strong></p> <p>İlçe Toros dağları'nın bir kısmının kuzey eteklerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 627 km², nüfusu ise 2022 yılına göre toplam 4.531 kişidir. ilçenin ekonomisinde tarım önemli bir rol oynamaktadır. Arazilerde buğday, arpa, yulaf, mısır, şekerpancarı yetiştirilmektedir. İlçede karasal iklim tipi görülmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk geçmektedir. Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'dur.</p>

KAZIMKARABEKİR

İlçe Toros dağları'nın bir kısmının kuzey eteklerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 627 km², nüfusu ise 2022 yılına göre toplam 4.531 kişidir. ilçenin ekonomisinde tarım önemli bir rol oynamaktadır. Arazilerde buğday, arpa, yulaf, mısır, şekerpancarı yetiştirilmektedir. İlçede karasal iklim tipi görülmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk geçmektedir. Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'dur.

<p><strong>SARIVELİLER</strong></p> <p>Göksu ırmağının kolları geçmekte olan ilçenin  yüzölçümü 409,56 km², nüfusu ise 2022 yılı verilerine göre toplam 11.251 kişidir. İlçede karasal iklim ile Akdeniz geçiş iklimi görülmektedir. Yazları oldukça sıcak ve kurak, kışları ise sert ve kar yağışlıdır. İlçenin ekonomisi genel olarak tarıma dayanmaktadır. Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak'tır.</p>

SARIVELİLER

Göksu ırmağının kolları geçmekte olan ilçenin  yüzölçümü 409,56 km², nüfusu ise 2022 yılı verilerine göre toplam 11.251 kişidir. İlçede karasal iklim ile Akdeniz geçiş iklimi görülmektedir. Yazları oldukça sıcak ve kurak, kışları ise sert ve kar yağışlıdır. İlçenin ekonomisi genel olarak tarıma dayanmaktadır. Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak'tır.

KARAMAN karaman'ın ilçeleri karaman'ın nüfusu

En Çok Okunan Haberler