Kars ilçeleri! Kars'ın kaç ilçesi var? Kars'ın ilçe nüfusları kaç? Kars'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Sarıkamış

İlçede Rus hakimiyeti döneminden kalma çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni Yukarı Sarıkamış'taki Çar Nikola Köşkü'dür. İlçenin tarihi Bizans dönemine kadar geri gitmektedir. Bölgenin Müslüman yöneticilerin hakimiyetine girişi Selçuklu döneminden başlamaktadır. Sarıkamış, Türkiye'nin önemli kış turizmi bölgelerindendir. Sarıkamış'taki kar kristal olup 1 yılın 6 ayı karla geçmektedir. Ayrıca, Micingirt Kalesi, Kızlar Kalesi, Yedi Kilise (Yenigazi) Kalesi, Zivin Kalesi, Köroğlu Kalesi, Zek (Sırataşlar) Köyü Kalesi ve ve özellikle Çar Nikola Köşkü Sarıkamış'ın belli başlı tarihi ve turistik yerleridir.

Yüzölçümü 1.971 km², nüfusu 2020 yılına göre 39.486'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %38,82 oy oranıyla MHP'nin adayı Harun Hayali olmuştur.