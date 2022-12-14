Kars ilçeleri! Kars'ın kaç ilçesi var? Kars'ın ilçe nüfusları kaç? Kars'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Kars'ın nüfusu 2021 yılına göre 281.077'dir. Kars'ın trafik plaka numarası 36, alan kodu ise 0474'tür.
Kars'ın 7 ilçesi vardır.
Kars'ın ilçeleri: Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim, Susuz.
Akyaka
Akyaka, Türk Kurtuluş Savaşı'yla 30 Ekim 1920'de Türk kuvvetleri tarafından alınmıştır. 1921 yılında yapılan Moskova ve Kars Antlaşmaları'yla yeni sınırlarına kavuşmuş, Cumhuriyet'in ilanından sonra Kars ilinin bir ilçesi yapılmıştır.
Yüzölçümü 550 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.353'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %54,74 oy oranıyla AKP'nin adayı Muhammet Toptaş olmuştur.
Arpaçay
Arpaçay ilçesinin arazisi az dalgalı olup, küçük çaplı tepeler vardır. İlçe hudutlarından geçen Kars Çayı'ndan başka, bir kısmı ilçe sınırlarında kalan Çıldır Gölünden akan Carcı suyu bulunmaktadır. İlçedeki Koç köyü, Kars tarihi boyunca İlk Belde Belediyesi unvanını taşıyan tek yerleşim yeridir.
Yüzölçümü 650 km², nüfusu 2021 yılına göre 15.922'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %37,65 oy oranıyla AKP'nin adayı Erçetin Altay olmuştur.
Digor
İlçe toprakları Erzurum-Kars platosu'nun doğu ucunda yer almaktadır. İlçeyi Anadolu’nun kuzey yarısındaki kıvrım sistemine bağlı olan dağlar engebelendirmektedir. Güneybatı kesiminde volkanik Yağlıca Dağı (2.961 m) eteklerinden Arpaçay’a doğru dalgalı bir alan uzanmaktadır.
Yüzölçümü 1.136 km², nüfusu 2021 yılına göre 21.088'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %55,88 oy oranıyla AKP'nin adayı Nebi Kerenciler olmuştur.
Kağızman
Kağızman, Aras Nehri yatağında, verimli topraklara sahip, ılıman iklimiyle ilçe, yüksek dağlar arasında, tarım yapmaya elverişli coğrafi konuma sahiptir. Yerleşme yerinin yakınlarında Erken Demir Çağı özelliği gösteren mezarlar bulunmaktadır. Bölgede elde edilen Erken Demir Çağı, İlk Tunç Çağı, Demir Çağı (Orta Demir Çağı), Orta Çağ keramikleri bu devirlerde yerleşimin olduğunu göstermektedir. Halkın geçim kaynağı hayvancılık ve bahçeciliktir. Önemli bir gelir kaynağı da arıcılıktır. Kayısı, "pestil" ve "köme"si ile meşhurdur.
Yüzölçümü 1.970 km², nüfusu 2021 yılına göre 45.079'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %35,96 oy oranıyla MHP'nin adayı Nevzat Yıldız olmuştur.
Sarıkamış
İlçede Rus hakimiyeti döneminden kalma çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni Yukarı Sarıkamış'taki Çar Nikola Köşkü'dür. İlçenin tarihi Bizans dönemine kadar geri gitmektedir. Bölgenin Müslüman yöneticilerin hakimiyetine girişi Selçuklu döneminden başlamaktadır. Sarıkamış, Türkiye'nin önemli kış turizmi bölgelerindendir. Sarıkamış'taki kar kristal olup 1 yılın 6 ayı karla geçmektedir. Ayrıca, Micingirt Kalesi, Kızlar Kalesi, Yedi Kilise (Yenigazi) Kalesi, Zivin Kalesi, Köroğlu Kalesi, Zek (Sırataşlar) Köyü Kalesi ve ve özellikle Çar Nikola Köşkü Sarıkamış'ın belli başlı tarihi ve turistik yerleridir.
Yüzölçümü 1.971 km², nüfusu 2020 yılına göre 39.486'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %38,82 oy oranıyla MHP'nin adayı Harun Hayali olmuştur.
Selim
Selim ilçesi Allahuekber Dağları'nın eteklerindeki büyük platoda kurulmuştur, düzlük bir yerleşim alanı vardır. İlçede tarım olarak karasal iklim şartlarından dolayı daha ziyade arpa ve buğday ekilmektedir. İlçe, Cumhuriyetin ilanı ile 1957 yılına kadar bucak olarak Sarıkamış İlçesine bağlı iken 27 Haziran 1957 tarih ve 9644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 Sayılı özel Kanunla ilçe statüsü kazanmıştır.
Yüzölçümü 1.011 km², nüfusu 2021 yılına göre 22.267'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 41,73% oy oranıyla AKP'nin adayı Coşkun Altun olmuştur.
Susuz
Susuz Kuzeydoğu Anadolu'nun en yüksek yaylalarının eteğinde vadi tabanına kurulmuştur. Kars iline bağlı bir ilçe olan Susuz burada kurulan Cilavuz Köy Enstitüsü ile adını duyurmuştur. O dönemde ilin ve komşu ilçelerin eğitim ve kültür merkezi olmuştur.
Yüzölçümü 645 km², nüfusu 2021 yılına göre 9.570'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %54,57 oy oranıyla CHP'nin adayı Oğuz Yantemur olmuştur.
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