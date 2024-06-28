Kartal'da 7 katlı binada yangın: Bir kişi mahsur kaldı!

İstanbul Kartal'da 7 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Üst katlarda dumandan etkilenen bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

DHA
28 Haziran 2024 Cuma, 15:53
Kartal'da 7 katlı binada yangın: Bir kişi mahsur kaldı!

Kartal Yalı Mahallesi Firuz Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 3'üncü katında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kartal'da 7 katlı binada yangın: Bir kişi mahsur kaldı!

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar binayı sardı ve üst katlarda oturanlar aşağıya inemedi. 

Kartal'da 7 katlı binada yangın: Bir kişi mahsur kaldı!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan S.D.Y.'yi merdiven aracı ile alarak sağlık ekiplerine teslim etti. 

Kartal'da 7 katlı binada yangın: Bir kişi mahsur kaldı!

Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangından dolayı mahalle sakinleri korku ile sokağa çıkarken, olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. 

Kartal'da 7 katlı binada yangın: Bir kişi mahsur kaldı!

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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