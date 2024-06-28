Diyarbakır'da restoran bacasında korkutan yangın!
Diyarbakır'da 12 katlı bir binanın zemininde bulunan restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı üzerindeki 12 katlı bir binanın, zemin katında bulunan restoranın bacasında sabah saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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