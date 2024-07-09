Kırşehir'in ilçeleri! Kırşehir'in kaç ilçesi var? Kırşehir'in ilçe nüfusları kaç? Kırşehir ilçe belediyeleri hangi partiden?

Akçakent

Akçakent, Kırşehir'in Kuzey'inde bulunmaktadır. Doğu'sunda Çiçekdağı, Güney ve Batı'sında Akpınar, Kuzey'inde ise Kırıkkale bulunmaktadır. Akçakent ilçesinin yüzölçümü 459 km²'dir. Kırşehir il merkezine 67 km uzaklıktadır. İlçe, Kırşehir ilinin en dağlık kısmında yer almaktadır. Rakımı 1410 metredir. Arazinin 9.618 hektarı ormanlarla kaplıdır. Ekilebilir arazi toplamı 18.418 hektar'dır.

Ayvalı köyü sınırlarında fazla büyük olmayan ve yeraltı sularından beslenen bir çöküntü gölü bulunmaktadır. İlçenin 19 köyü ve bir beldesi vardır. İlçe merkezi 3 mahalleden oluşmaktadır. Mahsenli kasabasında da 3 mahalle mevcuttur.Akçakent 1884 yıllarında Kafkasya'dan göç eden Çerkes göçmenler tarafından kurulmuştur. İlk gelen 12 aile Akçakent'in 1 km Kuzey'inde bulunan Axca Köy/(Oxcanlı) harabe kalıntılarının bulunduğu Eskiyurt mevkiine yerleşmişlerdir. Yerleşilen yerin engebeli ve dere yatağı olması nedeniyle bu yer beğenilmemiş ve daha sonra gelen 70 hane ile birlikte şimdiki yerleşim yerine taşınmışlardır. Akçakent’in ilk iskânında bu yerleşim yerine “yeni şehir” anlamına gelen Şehricedit adı verilmiştir. 1909 yıllarında çevrede yaygın olan sıtma hastalığının tedavisinde, Akçakent’in suyunun ve havasının iyi geldiğine inanılarak sıtma hastalarının Akçakent’e geldiği ve şifa buldukları söylenmektedir. Bu sebeple halk arasında “Sıtma” adı yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hacıfakılı köyünde bulunan ve geç Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen kilise kalıntısından da civar köylerde yerleşik yaşamın daha öncelere dayandığı görülmektedir.

20 Şubat 1965 tarihinde Şehricedit Köyü'nün adı Akçakent olarak değiştirilmiş ve Bucak Merkezi haline getirilmiştir. Akçakent, Çiçekdağı İlçesi'ne bağlı bir Bucak Merkezi iken, 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 Sayılı Kanun'la ilçelik statüsü kazanmıştır.