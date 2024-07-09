Kırşehir'in ilçeleri! Kırşehir'in kaç ilçesi var? Kırşehir'in ilçe nüfusları kaç? Kırşehir ilçe belediyeleri hangi partiden?
1921 yılında bağımsız mutasarrıflık, 1924 yılında il olan Kırşehir'e Avanos, Çiçekdağı, Hacıbektaş, Mucur ilçeleri bağlanmıştır. 1944 yılında ilçe olan Kaman, Kırşehir'e bağlanmıştır.Kırşehir ili nüfusu: 247.179'dur. Bu nüfusun % 83,14'sı şehirlerde yaşamaktadır 2023 sonu. İlin yüzölçümü 6.584 km2'dir. İlde km2'ye 38 kişi düşmektedir. Bu sayı merkezde 95’dir. İlde yıllık nüfus artış oranı % 1.08 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Boztepe,Merkez ilçe 06 Şubat 2024 TÜİK verilerine göre 7 İlçe, 10 belediye, bu belediyelerde 67 mahalle, ayrıca 252 köy bulunmaktadır.
Kırşehir Merkez
Kırşehir ilinin şehir merkezidir. 1941 yılında Ankara'da toplanan I. Coğrafya Kongresi'nde bu bölgeye ve bölgenin Orta Kızılırmak Bölümü'ne alındı. Özellikle son yıllarda köylerin göç vermesiyle nüfus merkez ilçede yoğunlaşmıştır. 1927'de 13.000 olan 1990'da 73.538'e, 2000'de 88.105'e çıkmıştı. 2010'da 110.000 olan merkez ilçe nüfusu 2021 itibarıyla 160.737'dir.Kırşehir'de, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve genellikle kurak geçen karasal iklim görülür. Son yıllarda, yaz yağışlarında artışlar görülse de, Thorntwait'in iklim tasnifine göre, Kırşehir yarı kurak iklim özelliğine sahiptir. İldeki yıllık sıcaklık ortalaması 11.3 °C'dir.Kırşehir merkeze bağlı Karalar köyünde Karakurt Kaplıcası bulunmaktadır.Önceleri Makissos Macissus adıyla anılan kent, İmparator I. Justinianus h. 527-568 devrinde yeniden kurulmuş ve Jüstinianopolis diye anılmaya başlamıştır. Uçsuz bucaksız bozkırın ortasında yükselen bu kente Türkler "Kır şehri" adını vermişlerdir. Kır şehri zamanla halk dilinde "Kırşehir" oldu. Bu gün bile bazı köylerinde yaşayan halk, burasını Kır şehri diye anar. Kırşehir ismi Türkçedir. Bir rivayete göre de Timur'un Anadolu'ya gelişinde kendisine karşı koyan burada yaşayan halkı göstererek "kırın şehri" dediği, daha sonra bunun Kır şehri olarak değiştiği ve bugünkü ismini aldığı da söylenmektedir.
Akçakent
Akçakent, Kırşehir'in Kuzey'inde bulunmaktadır. Doğu'sunda Çiçekdağı, Güney ve Batı'sında Akpınar, Kuzey'inde ise Kırıkkale bulunmaktadır. Akçakent ilçesinin yüzölçümü 459 km²'dir. Kırşehir il merkezine 67 km uzaklıktadır. İlçe, Kırşehir ilinin en dağlık kısmında yer almaktadır. Rakımı 1410 metredir. Arazinin 9.618 hektarı ormanlarla kaplıdır. Ekilebilir arazi toplamı 18.418 hektar'dır.
Ayvalı köyü sınırlarında fazla büyük olmayan ve yeraltı sularından beslenen bir çöküntü gölü bulunmaktadır. İlçenin 19 köyü ve bir beldesi vardır. İlçe merkezi 3 mahalleden oluşmaktadır. Mahsenli kasabasında da 3 mahalle mevcuttur.Akçakent 1884 yıllarında Kafkasya'dan göç eden Çerkes göçmenler tarafından kurulmuştur. İlk gelen 12 aile Akçakent'in 1 km Kuzey'inde bulunan Axca Köy/(Oxcanlı) harabe kalıntılarının bulunduğu Eskiyurt mevkiine yerleşmişlerdir. Yerleşilen yerin engebeli ve dere yatağı olması nedeniyle bu yer beğenilmemiş ve daha sonra gelen 70 hane ile birlikte şimdiki yerleşim yerine taşınmışlardır. Akçakent’in ilk iskânında bu yerleşim yerine “yeni şehir” anlamına gelen Şehricedit adı verilmiştir. 1909 yıllarında çevrede yaygın olan sıtma hastalığının tedavisinde, Akçakent’in suyunun ve havasının iyi geldiğine inanılarak sıtma hastalarının Akçakent’e geldiği ve şifa buldukları söylenmektedir. Bu sebeple halk arasında “Sıtma” adı yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hacıfakılı köyünde bulunan ve geç Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen kilise kalıntısından da civar köylerde yerleşik yaşamın daha öncelere dayandığı görülmektedir.
20 Şubat 1965 tarihinde Şehricedit Köyü'nün adı Akçakent olarak değiştirilmiş ve Bucak Merkezi haline getirilmiştir. Akçakent, Çiçekdağı İlçesi'ne bağlı bir Bucak Merkezi iken, 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 Sayılı Kanun'la ilçelik statüsü kazanmıştır.
Akpınar
Kırşehir iline bağlı bir ilçedir. Temmuz 1987 tarihinde ilçe olmuştur. Yüzölçümü 528 km², yüksekliği 1.150 metredir. İlçede 1 belediyesi, 6 mahalle ve 26 köy vardır.
İlçe, devlet karayolu üzerinde olduğundan gelişmeye müsaittir. Başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan halkın, gelir seviyesi düşüktür. Tarım arazisi engebelidir. Kırşehir ilinin en yeşil ilçesidir. Özellikle temiz havası ve her mevsim akan soğuk ve temiz suyu ile bilinir. İlçenin cevizi kalite ve lezzet bakımından ün salmıştır. İlçe nüfusunun bir kısmı yurtdışında işçilik yaparak geçimlerini sağlamaktadır. Özellikle Hollanda, Fransa ve Almanya da çalışanlar çoğunluktadır. İnşaat işlerinde soğuk demircilik yapan ustaları sayesinde Türkiye' nin en deneyimli soğuk demir ustaları bu ilçeden çıkmaktadır. Özellikle Türki ülkeler de iş yapan çok sayıda işçisi vardır.İç Anadolu Bölgesinin orta Kızılırmak bölümünde kalan Akpınar İlçesi, güneyinde Kırşehir, kuzey batısında Kırıkkale İli Keskin İlçesi, batısında Kaman, kuzey doğusunda Akçakent, il ve ilçelerde karayolları ile bağlantısı bulunmaktadır. Karasal iklime sahip olan ilçede dere ve küçük akarsular yönünden zengin olduğu görülmektedir.
Boztepe
20.05.1990 tarihinde, 3644 sayılı kanun ile ilçe olan Boztepe, 1700'lü yıllarda geniş bir plato üzerinde kurulmuştur. İlçe tarihinin ise M.Ö. 3000’lere dek uzandığı tahmin edilmektedir. Boztepe, Kırşehir il merkezine 15 km uzaklıkta yer almaktadır. Bu özelliği ile Kırşehir il merkezine en yakın ilçedir. İlçenin toplam nüfusu 1990 yılında 10 bin 639 iken, 2000 yılında 10 bin 189'a, 2010'da da 5 bin 679'a gerilemiştir. İlçede 3 mahalle bulunmaktadır. Bunlar: Bağbaşı Mahallesi, Yeni Mahalle ve Orta Mahalle'dir. Boztepe ilçesi kuzeyinde Çiçekdağı, batısında Kırşehir merkez, doğusunda Nevşehir ve güneyinde Mucur ile çevrilidir.İlçe merkezi çok eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen şimdiki yerine 1700'lü yıllarda yerleştiği bilinmektedir. Bu tarihlerde adını aldığı şehrin kuzey batısındaki tepenin çevresinde toplanan köyler Boztepe'yi oluşturmuştur. Bu köyler Çanakçı, Kızmelik, Dağmezarı, Köçekli, Özlü, Eski Boztepe ve Cevizbağı'dır. Bundan sonra sürekli olarak büyüyen Boztepe 1938 depreminde oldukça büyük zarar görmüş, gelişmesi bir süre duraklamıştır. 1950'li yıllarda yeniden gelişmeye başlayan Boztepe, 25 Mayıs 1959'da belediye statüsü alarak beldeye dönüştü.[3] Belediye kurulduktan sonra sürekli gelişen ve şehirleşen Boztepe 09.05.1990 tarihinde kabul edilip 30.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 Sayılı 130 İlçe kurulması hakkındaki kanun ile İlçe olmuştur. Bir kasaba ile 13 köyü bünyesine alarak 2 Eylül 1991 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.
Çiçekdağı
Çiçekdağı 1845 yılında Boyalık[2] adında bir köy iken Yozgat'ın Kızılkoca ve Sungurlu'nun Selmanlı bucağına bağlı kalmış, Sultan Mecit saltanatının son yıllarında Mecidiye adı ile Yozgat'a bağlı bucak olmuştur.
1855 yılında Mecidiye Bucağı ilçe olarak örgütlenmiştir. 1910 yılında ilçe sıfatı kaldırılmış Kırdök köyü ilçe olmuş ve buraya bağlanmıştır. Kırdök köyü ise 1800'lerin ilk yarısında geldikleri tahmin edilen Oğuzların Avşar boyundan Horasan Türkmenlerinden sülalelerin kurmuş olduğu bir yerleşim yeridir. Mecidiye 1912 yılına kadar bu ilçeye bağlı kalmıştır. 1912 yılında yeniden ilçe olmuş, 1914 yılında ise ilçe teşkilatı Mucur'a kaldırılmıştır. 1915 yılında tekrar ilçe haline getirilmiştir. 1930 yılında ilçenin adı değiştirilerek Çiçekdağı olmuştur.
Akçakent'in ilçe olmasıyla yüzölçümü 1409 km²'den 950 km²'ye düşmüştür. İlçe, bağlı bulunduğu Kırşehir iline 65 km. uzaklıkta ve ilin kuzeydoğusundaki yüksek platoların kuzeye bakan yamaçlarında 936 rakımlı bir yaylada yerleşmiştir. İlçe 4 km mesafede bulunan Yerköy ilçesiyle iç içe bulunmakta; ayrıca Akçakent, Akpınar, Boztepe, Delice gibi ilçelerle komşu olmaktadır.
Kaman
İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde Kırşehir iline bağlı bir ilçe olan Kaman, doğusunda Akpınar ve Kırşehir, batısında Bala, güneyinde Şereflikoçhisar, kuzeyinde ise Keskin ve Akpınar ilçeleri ile çevrilidir. Kırşehir’in kuzeybatısında yer alan ilçe toprakları engebeli ve yüksek platolar halindedir. Kırşehir ile kaman arasındaki Baranlı Dağı ilçenin doğu ve güneydoğusunda bulunur. Baranlı sıra dağları üzerinde Ali Üllez Dağı , Topakkaya Dağı ve Buzluk Dağı yer almaktadır. En büyük akarsuyu ilçeden geçen Kızılırmak olup, Büyükdere, Kılıçözü ve Kırşehir Çayı ilçe topraklarını sulamaktadır. Kaman’da doğal göl bulunmamakta, yalnızca elektrik üretimi ve sulama amaçlı Hirfanlı Baraj Gölü’nden ve Darıözü sulama göleti gibi küçük ölçekli göletlerden yararlanılmaktadır.Kırşehir’e 52 km, Ankara'ya 130 km uzaklıktadır. Denizden yüksekliği ortalama 1.075 m olan ilçenin yüzölçümü 1.365 km² olup, toplam nüfusu 64.415’tir. İlçeye karasal iklim hakimdir. Kışları kar yağışlı, soğuk ve sert, yazları ise kurak ve sıcaktır. En fazla yağmur ilkbaharda görülür. Kaman ilçe sınırları içerisinde orman yoktur. İlçenin ekonomisi; dokumacılık, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler; hububat, baklagiller, yem bitkileri, endüstri bitkileri, sebze ve meyvedir. Özellikle Kaman cevizi dünyaca ünlü olup, ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Hayvancılıkta büyük ve küçükbaş hayvanın yanı sıra tavukçuluk, arıcılık, balıkçılık ve devekuşu yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hirfanlı Barajı’nda ve çeşitli göletlerde tatlı su balıkları bol miktarda olup, sazan, mercan, yayın, kadife, levrek, turna gibi türler bulunmaktadır.
Mucur
Yöreye özgü Mucur halıları ile ünlüdür. Yer altı şehri ile turistik tesisler turizmi teşvik edici özellikleridir. Seyfe Gölü ve Mucur Obruğu ilçenin sınırları içerisindedir. Mucur’un civarındaki höyükler ve mağaralar, ilçenin çok eskiden kalma bir yerleşim yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Mucur halkından elde edilen tarihi bilgiler yeterli olmamakla birlikte, bulunan tarihi eserlerden ilçenin Etiler zamanında kurulduğu anlaşılmaktadır.
Mucur’un adının kaynağı, ilçenin yerleşim merkezinde hiçbir evin bulunmadığı, insanların mağarada yaşadıkları ve bu insanların Hıristiyan oldukları, aynı zamanda ilçenin 5 km. kuzey batsındaki aşılık mevkiinde Müslüman Türklerin oturduğu, Hıristiyanların başkanına mücrim denildiği ve Mucur adının mücrimden dönüştürüldüğünü iddia edilmektedir.
Mucur Niğde’nin bir köyü iken 1868 yılında bucak olmuş, Balkan savaşından önce ilçe olması için zamanın hükümetine başvurulmuş ise de savaşın başlaması nedeniyle bu girişim bir sonuç vermemiştir. 6 NİSAN 1914 tarihinde Harbiye Nazırı Enver Paşa şark cephesini teftişe giderken ilçemize uğramış, halkımızın ilçe olma talebiyle karşılaşmış ve 1918 yılında ilçe haline getirilmiştir. Kırşehir ili 1954 yılında ilçe olunca İlçemiz Nevşehir’in ilçesi olmuş, 1957 yılında Kırşehir’in tekrar il olmasıyla Kırşehir’e bağlanmıştır.
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