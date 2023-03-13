Korkutan depremin yıkım dolu görüntüleri

DHA
13 Mart 2023 Pazartesi, 11:23
<p>Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede çekilen görüntüler, depremlerin yıkıcılığının boyutunu gözler önüne serdi.</p>

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede çekilen görüntüler, depremlerin yıkıcılığının boyutunu gözler önüne serdi.

<p>Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili etkiledi.</p> <p>Yüz binden fazla kişi yaralanırken, binlerce kişi de hayatını kaybetti.</p>

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili etkiledi.

Yüz binden fazla kişi yaralanırken, binlerce kişi de hayatını kaybetti.

<p>Afetin boyutu, bölgeye giden dron pilotlarının çektiği görüntülerle gözler önüne serildi. </p>

Afetin boyutu, bölgeye giden dron pilotlarının çektiği görüntülerle gözler önüne serildi. 

<p>Bölgede 13 milyonun üzerinde insanı etkileyen bu deprem felaketi sebebiyle 3 aylık olağanüstü ilan edilmişti.</p>

Bölgede 13 milyonun üzerinde insanı etkileyen bu deprem felaketi sebebiyle 3 aylık olağanüstü ilan edilmişti.

<p>Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e, Hatay'dan Şanlıurfa'ya, Nurdağı'ndan İskenderun'a depremin yıkıma neden olduğu noktalarda havadan yapılan çekimlerde, Şanlıurfa- Gaziantep yolu Narlı kavşağında deprem nedeniyle asfalt yolun parça parça olmuş hali görüntünledi.</p>

Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e, Hatay'dan Şanlıurfa'ya, Nurdağı'ndan İskenderun'a depremin yıkıma neden olduğu noktalarda havadan yapılan çekimlerde, Şanlıurfa- Gaziantep yolu Narlı kavşağında deprem nedeniyle asfalt yolun parça parça olmuş hali görüntünledi.

<p>Depremlerde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda tarihi yapı da hasar aldı.</p>

Depremlerde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda tarihi yapı da hasar aldı.

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