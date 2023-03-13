Korkutan depremin yıkım dolu görüntüleri
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede çekilen görüntüler, depremlerin yıkıcılığının boyutunu gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili etkiledi.
Yüz binden fazla kişi yaralanırken, binlerce kişi de hayatını kaybetti.
Afetin boyutu, bölgeye giden dron pilotlarının çektiği görüntülerle gözler önüne serildi.
Bölgede 13 milyonun üzerinde insanı etkileyen bu deprem felaketi sebebiyle 3 aylık olağanüstü ilan edilmişti.
Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e, Hatay'dan Şanlıurfa'ya, Nurdağı'ndan İskenderun'a depremin yıkıma neden olduğu noktalarda havadan yapılan çekimlerde, Şanlıurfa- Gaziantep yolu Narlı kavşağında deprem nedeniyle asfalt yolun parça parça olmuş hali görüntünledi.
Depremlerde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda tarihi yapı da hasar aldı.
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