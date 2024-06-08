Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15 itibarıyla başlarken, Osmaniye’de bazı adaylar sınava son anda yetişti.

DHA
08 Haziran 2024 Cumartesi, 11:42
Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler

YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün yapılıyor. Saatler 10.00’u gösterdiğinde sınavların yapıldığı okulların kapıları kapatıldı.

Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler

Bazı üniversite adayları sınava saniyeler kala okula koşarak yetişti. 

Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi’ndeki liseler kampüsü içerisinde bulunan Osmaniye Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan bazı öğrencilerin son anda sınav merkezlerine koşarak gelmeleri kameralara yansıdı.

Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler

Bir öğrenci ise son anda sınav salonuna alındı. Yanlış okula gelen bir başka öğrenci ise gireceği okula koşarak giderek yetişmeye çalıştı.

Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler

Adayların sınav maratonu saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı.

Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler

Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileleri ise okul kapılarında çocuklarının heyecanını paylaştı.

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