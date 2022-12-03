Kütahya'nın ilçeleri! Kütahya'nın kaç ilçesi var? Kütahya'nın ilçe nüfusları kaç? Kütahya'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Kütahya'nın nüfusu 2021 yılına göre 578.640'tır. Kütahya'nın plaka kodu 43, alan kodu ise 0274'tür.
Kütahya'nın 11 ilçesi vardır.
Kütahya'nın ilçeleri: Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane, Tavşanlı.
Altıntaş
Kurtuluş Savaşı içerisinde önemli bir yere sahip olan ilçenin sınırları içerisinde Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi yapılmıştır. Burada Mustafa Kemal Paşa, Zafertepe Çalköy'de "Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!" tarihi emrini vermiştir.
Yüzölçümü 949 km², nüfusu 2021 yılına göre 15.506'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %30,74 oy oranıyla AKP'nin adayı Arif Teke olmuştur.
Aslanapa
İlçe, daha önceleri Merkez ilçeye bağlı bucak merkezi iken, Özal döneminde Şaphane ve Dumlupınar'la birlikte ilçeliğe hak kazanmıştır. İlçe, ilin ve Türkiye'nin en küçük ilçe merkezlerinden biridir.
Yüzölçümü 781 km² , nüfusu 2021 yılına göre 8.535'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %42,77 oranıyla MHP'nin adayı Gökhan Gürel olmuştur.
Çavdarhisar
Çavdarhisar, tarihi zenginliğe sahip bir ilçedir. Aizanoi Antik Kenti ve Meter Steunne alanı ve tüneli önemli bir eserdir.
Yüzölçümü 200,1 km², nüfusu 2021 yılına göre 5.892'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %36,42 oy oranıyla AKP'nin adayı Halil Başer olmuştur.
Domaniç
Domaniç ilçesi, yeryüzü şekilleri bakımından dağlar ve ormanlarla kaplıdır. Bitki örtüsü çam ve kayın ormanlarından oluşmaktadır. İklim bakımından karasal iklim kuşağındadır.
Yüzölçümü 537 km², nüfusu 2021 yılına göre 14.225'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %31,01 oy oranıyla MHP'nin adayı Sahvet Ertürk olmuştur.
Dumlupınar
Dumlupınar, nüfus bakımından en küçük ilçesi olarak bağlı bulunduğu Kütahya'nın güneyinde yer alır. İç Batı Anadolu eşiğinde yer alan Dumlupınar'ın, iklimi geçiş iklimi karakteri gösterir. Yazları serin ve kurak, kışları soğuk ve özellikle kar yağışlıdır. Gece ile gündüz arasındaki ısı farkı oldukça fazladır.
Yüzölçümü 277 km², nüfusu 2021 yılına göre 2.944'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %36,89 oy oranıyla AKP'nin adayı Şemsettin Akağaç olmuştur.
Emet
Emet, şifalı kaplıcalarıyla termal turizme önemli katkıda bulunmaktadır. 17 Ekim 1993 günü Bakanlar Kurulu kararıyla “Termal Turizm Bölgesi” ilan edilmiştir. Ayrıca dünyada rezervi çok az bulunan bor madeni bu ilçede bol miktarda çıkarılabilmektedir.
Yüzölçümü 1.406 km², nüfusu 2021 yılına göre 19.380'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %44,49 oy oranıyla AKP'nin adayı Hüseyin Doğan olmuştur.
Gediz
İlçe, yıllar boyunca doğal afetler yaşamıştır. Köprünün ve kalenin depremle ikiye bölünmesi ile göl suyunun sele dönüşmesi, çeşitli toprak kaymaları, 28 mart 1970'te gerçekleşen Gediz depremi ve 1911'de şehrin tamamen yanması ile sonuçlanan yangın bunlardan sadece bilinenleridir.
5 Ağustos 1970'te Bakanlar Kurulu ile Gediz'in yerleşim yeri 7 km Güney batıya doğru yeniden inşa edilmiştir. Günümüzde Eskigediz ve Gediz olmak üzere iki yerleşim yeri bulunmaktadır.
Yüzölçümü 1.446 km², nüfusu 2021 yılına göre 50.102'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %41,79 oy oranıyla AKP'nin adayı Muharrem Akçadurak olmuştur.
Hisarcık
Cumhuriyet döneminde Hisarcık, Emet İlçesine bağlı kalmıştır. 1958 yılında bölgeye gelen Alman heyetin incelemeleri sonucu ortaya çıkan Bor madeninin işletmeye açılmasıyla yerleşim hızla kalkınmıştır. 1967 yılında kasaba olan yerleşim, 1987 yılında 3392 sayılı kanunla ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 374 km², nüfusu 2021 yılına göre 11.491'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %53,99 oy oranıyla AKP'nin adayı Fatih Çalışkan olmuştur.
Pazarlar
İlçenin başlıca geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve dokumacılıktır. İlçede dokunan halılar Uşak halısı adıyla dünyada alıcı bulur.
Yüzölçümü 182 km², nüfusu 2021 yılına göre 4.813'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %69,87 oy oranıyla AKP'nin adayı Bilal Demirci olmuştur.
Simav
Simav, 1867 yılında belediye, 1868'de de ilçe statüsüne kavuşmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Simav'da Reddi İlhak adındaki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşu Binbaşı İsmail Hakkı Bey'in gayretleriyle gerçekleşmiştir. Çok geçmeden cemiyetin merkezi Uşak olmuştur ve adı da Kuvâ-yi Milliye'ye çevrilmiştir.
Yüzölçümü 1.568 km², nüfusu 2021 yılına göre 61.845'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %43,69 oy oranıyla AKP'nin adayı Adil Biçer olmuştur.
Şaphane
İlçede ilk yerleşim 1405 yılında kurulmuştur. O yıllarda Bizans zamanından beri işletilmekte olan Şap madeni önemli bir ticaret ürünü olmuştur. Evliya Çelebi'nin 1680 yılında yaptığı seyahatte, yerleşimden köy olarak bahsedilmiştir. Tanzimat'a kadar "Şaphane-i Amire Müdürlüğü" adı altında doğrudan saraya bağlı olarak idare edilmiştir. 1845 yılı Osmanlı kayıtlarında Kütahya Sancağı’nın Gediz Kazasına bağlı bir köy olan yerleşimden, ilk defa 1879 yılında bucak olarak bahsedilmiştir. Cumhuriyet Döneminde de önce bucak olan Şaphane, 1988 yılında Gediz'den ayrılarak resmen ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 251 km², nüfusu 2021 yılına göre 5.805'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,03 oy oranıyla AKP'nin adayı Rasim Daşman olmuştur.
Tavşanlı
İlçe, önemli doğal ve tarihi değerlere sahiptir. Halk arasında 'Vakıf', 'Mehmetçik' adlarıyla bilinen, 'Premidal Karaçam' türü ormana sahiptir. Tavşanlı'nın bir başka doğal zenginliğiyse ilçe merkezinden yaklaşık 15 dakikalık uzaklıkta olan Göbel Kaplıcası'dır.
Yüzölçümü 1.921 km², nüfusu 2021 yılına göre 100.832'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,12 oy oranıyla AKP'nin adayı Mustafa
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