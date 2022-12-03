Kütahya'nın ilçeleri! Kütahya'nın kaç ilçesi var? Kütahya'nın ilçe nüfusları kaç? Kütahya'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Şaphane

İlçede ilk yerleşim 1405 yılında kurulmuştur. O yıllarda Bizans zamanından beri işletilmekte olan Şap madeni önemli bir ticaret ürünü olmuştur. Evliya Çelebi'nin 1680 yılında yaptığı seyahatte, yerleşimden köy olarak bahsedilmiştir. Tanzimat'a kadar "Şaphane-i Amire Müdürlüğü" adı altında doğrudan saraya bağlı olarak idare edilmiştir. 1845 yılı Osmanlı kayıtlarında Kütahya Sancağı’nın Gediz Kazasına bağlı bir köy olan yerleşimden, ilk defa 1879 yılında bucak olarak bahsedilmiştir. Cumhuriyet Döneminde de önce bucak olan Şaphane, 1988 yılında Gediz'den ayrılarak resmen ilçe olmuştur.

Yüzölçümü 251 km², nüfusu 2021 yılına göre 5.805'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,03 oy oranıyla AKP'nin adayı Rasim Daşman olmuştur.