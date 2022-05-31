Kütahya'da deprem!

31 Mayıs 2022 Salı, 18:55

AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,02 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ 4,3 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyururken, derinliğini ise 2,9 kilometre olarak duyurdu.

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