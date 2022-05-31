Kütahya'da deprem!
Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,02 kilometre olarak açıklandı.
KANDİLLİ 4,3 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyururken, derinliğini ise 2,9 kilometre olarak duyurdu.
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