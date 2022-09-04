741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri Kütahya'da yapıldı
741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri Kütahya'da yapıldı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" olarak anılan "Hayme Ana" kabri başında anıldı.
Kütahya'da düzenlenen törende hem Hayme Ana anıldı hem de Domaniç'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlandı.
Adına türbe yapılan ilk Türk kadın olan Hayme Ana döneminde büyük bir mücadele vererek devleti korumuştu.
Hayme Ana'nın, döneminde devletin bekası adına ulvi mücadele verdiğini dile getiren Demircan, "Hayme Ana mücadele vermeseydi, bağımsızlıktan söz etmek mümkün olmayacaktı. Onun Oğuz yurdunu gönendiren hidayeti ve öğretileri sayesindedir ki Osmanlı Devletimiz varlığı ile üç kıtaya, yedi cihana hükmetmiş, toprak Türk’e vatan kılınmıştır. Onun cefakar bilge ve asil gönlü, kadınlarımıza ilham olmuş, asırlar sonra dahi cephelerden cephelere duyulmuştur. Obaya sığmayan bir ufuktur o, iman ile idealini var eden, inanç ile tarihi abat eden bir kadim şahsiyettir" ifadelerini kullandı.
Şenlikte, mehter takımı eşliğinde sembolik göç yürüyüşünün yanı sıra Türk tasavvuf musikisi konseri, atlı okçuluk ve halk oyunu gösterilerine yer verildi.
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