Cerratepe’de halk kazandı! Mahkemeden karara iptal

Yayınlanma: 22.07.2024 - 18:39

Güncelleme: 22.07.2024 - 18:39

Rize İdare Mahkemesi Artvin Cerratepe’de 2017'den beri madencilik faaliyet yürüten firmanın “İhlali kaldıracak nitelikte ÇED olumlu kararının iptaline" karar verdi.

Kararın Yeşil Artvin Derneği'ne tebliğ edilmesinin ardından dernek tarafından basın açıklaması yapıldı.

Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bedrettin Kalın şunları söyledi:

“İtiraz ettiğimiz dava onaylandı ve dolayısıyla bu kararın sonunda da yazıyor, kesin karardır yani. Bundan sonra istinaftan sonrada Danıştay var mı diye aklınızdan geçerse Danıştay aşaması yok bu karar bitmiştir. Anayasa mahkemesi de diyor ki; ‘2009/7 genelgesiyle burada madencilik yapılamaz’. Dolayısıyla Rize İdare Mahkemesi’nin vereceği karar ancak bir iptal kararları olabilir. demiştim daha önceleri. Yani Anayasa Mahkemesi kararına ya uymazlarsa gibi ülkemizde çok rastlanan durumlar olabiliyor. Ama burada başka bir şansının olmadığını Rize İdare Mahkemesi’nin bu kararının gereğini yapmak zorunda olduğunu anlatmıştım sizlere. Dolayısıyla Rize İdare Mahkemesi tam da benim söylediğime uygun bir şekilde “İhlali kaldıracak nitelikte ÇED olumlu kararın iptaline” kararını verdi.

“BUGÜN İTİBARİYLE ÇED OLUMLU KARARI YOKTUR”

Bundan sonraki süreç şöyle oluyor; bu mahkeme kararı bir iptal kararı yani oradaki madencilik faaliyeti 2017’den beri yapılan madencilik faaliyeti bir ÇED olumlu kararına dayanıyor. Yani hukuki dayanağı bu ÇED olumlu kararı. Şimdi bu mahkeme kararı ÇED olumlu kararını iptal ediyor ve dolayısıyla faaliyet tamamen dayanıksız kalmış oluyor. Bugün itibarıyla artık yukarıdaki faaliyetin bir ÇED’i yok. ÇED’i olmadan bir madencilik faaliyetinin yapılması da mümkün değil. Dolayısıyla şu anda bir ÇED’leri yok.

“ÜRETİMİN DERHAL DURDURULMASI GEREKİR”

Bu karar ilk derece mahkeme kararı, yani Rize İdare Mahkemesi bir ilk derece mahkemesidir. Yani en alt idare yargı mercidir. Dolayısıyla onun üzerinde İstinaf ve Danıştay mahkemeleri oluyor ve bu da ilk derece mahkeme kararların tümü de istinafa tabidir ve on beş gün içerisinde temyiz Yolu Danıştay nezdinde açık olmak üzere verilmiş bir karardır. Çünkü her alt derece mahkemesinin bir üst mahkemesi vardır. Dolayısıyla bu Danıştay nezdinde on beş gün içinde temyiz edilebilir bir karardır fakat temyiz ediliyor olması bu kararın yürütmesini durdurmuyor. Bugün itibarıyla idari yargılama usulüne göre bu kararın Valiliğe verilmesinden sonraki bir ay içerisinde Valilik bu kararı uygulamak zorunda. Bir aylık sürede şu demektir, bir ay içerisinde oradan pılını pırtını topla defol git anlamındadır. Üretimi durdurması ise derhaldir. Yani üretimin derhal durdurulması gerekir ve bir ay içerisinde de alanı terk etmesi gerekmektedir ve bunu sağlayacak olan kurum ise idari mülkü amirdir.

“ENİNDE SONUNDA ADALET YERİNİ BULUYOR”

Üst yazıyla bu kararın valiliğe bildireceğiz ve kararın gereğini yerine getirmelerini isteyeceğiz Artvin halkı olarak. Bunlarda on beş gün içerisinde kararı temyiz edebilirler ve Danıştay’dan kararın yürütmesinin durdurulmasını isteyebilirler yasal olarak hakları var, Danıştay kararın yürütmesini durdurulması kararı verir ise tahliye işlemi durmuş olur. Ama böyle bir ihtimal var mıdır diye bana sorarsanız yüzde bir bile yoktur. Çünkü Anayasa mahkemesinin bir kararı vardır. Rize İdare Mahkemesi o karara uymuştur ve Danıştay’ın bunu tartışacak durumu yoktur. Öyle bir tartışma yapacak hukuksal bir zemin yok. Dolayısıyla Danıştay da bu kararı onaylayacaktır. Elbette ki hukuksal bir yoldur ve nihayetinde karşı tarafın yasal hakları vardır. Ama dediğim gibi bizim açımızdan önemli olan şudur ve bu karar yarın itibariyle hüküm ifade eder. Yarın itibarıyla bir aylık süreç başlar ve bir aylık süre içinde de bütün unsurlarıyla durdurulması gerekir.”