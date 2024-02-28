Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı açıkladı...

“Türkiye’nin batı ve orta kesimlerinde soğuk ve sıcak günler de dahil olmak üzere mart ayının genel anlamda ortalamaların 3 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar ortalamalara yakın, Güney Doğu Anadolu’da ortalamanın 2 derece, Doğu Anadolu civarında ise sıcaklıkların ortalamaların 4 derece üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor; geçen yılın mart ayından da sıcak bir mart bizi bekliyor.”