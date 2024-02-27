Meteoroloji'den Hakkari, Şırnak ve Van için 'fırtına' uyarısı!
Meteoroloji Hakkari, Şırnak ve Van'ın bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği aktarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı zehirlenmeleri, tipi, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
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