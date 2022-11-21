Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy... Kaza geçiren 'Baş Belası' oyuncularının son görüntüleri ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 13:04
<p>"<strong>Baş Belası</strong>" adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı.</p>

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

<p>Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.</p>

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

<p>Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.</p>

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

<p>Öte yandan, kazada yaralanan tiyatro oyuncularının Çorum’da yola çıkmadan önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. </p>

Öte yandan, kazada yaralanan tiyatro oyuncularının Çorum’da yola çıkmadan önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. 

<p>Görüntü tiyatro ekibinin bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada kaydedildi. </p>

Görüntü tiyatro ekibinin bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada kaydedildi. 

<p>Görüntülerde oyuncuların kazaya karıştıkları minibüsün yanında bekledikleri görülüyor. Oyuncular turne hakkındaki görüşlerini dile getiriyor.</p>

Görüntülerde oyuncuların kazaya karıştıkları minibüsün yanında bekledikleri görülüyor. Oyuncular turne hakkındaki görüşlerini dile getiriyor.

<p>Kazada yaşamını yitiren tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz'ün, aynı kazadan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner ile saatler önce görüntülü konuştuğu ve Instagram'dan karşılıklı paylaşımlar yaptıkları görüldü.</p>

Kazada yaşamını yitiren tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz'ün, aynı kazadan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner ile saatler önce görüntülü konuştuğu ve Instagram'dan karşılıklı paylaşımlar yaptıkları görüldü.

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