Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy... Kaza geçiren 'Baş Belası' oyuncularının son görüntüleri ortaya çıktı

Kazada yaşamını yitiren tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz'ün, aynı kazadan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner ile saatler önce görüntülü konuştuğu ve Instagram'dan karşılıklı paylaşımlar yaptıkları görüldü.