Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy... Kaza geçiren 'Baş Belası' oyuncularının son görüntüleri ortaya çıktı
"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kazada yaralanan tiyatro oyuncularının Çorum’da yola çıkmadan önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntü tiyatro ekibinin bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada kaydedildi.
Görüntülerde oyuncuların kazaya karıştıkları minibüsün yanında bekledikleri görülüyor. Oyuncular turne hakkındaki görüşlerini dile getiriyor.
Kazada yaşamını yitiren tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz'ün, aynı kazadan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner ile saatler önce görüntülü konuştuğu ve Instagram'dan karşılıklı paylaşımlar yaptıkları görüldü.
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