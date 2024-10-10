‘Narin’ cinayetinde yeni gelişme: Balkondaki halılar hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

SALİM İLE NEVZAT NEREDE YAN YANA GELDİ?

Başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar üç kez ifade verdi. Her ifadesinde Salim ile buluşmasını ve Narin’in cansız bedenini aldığını ileri sürdüğü noktaları farklı olarak anlattı. Bunun için yapılan HTS alan daraltma çalışmalarında jandarma birimi çok önemli bir veriye ulaştı. Yapılan ilk çalışmalarda Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonları 15.21 ile 15.46 saatleri arasında birbirleriyle uyumlu çıktı. Bu uyumla ilgili de alan daraltması yapıldı.

TAŞLI YOLDA YAN YANA GELMİŞLER

O saatler arasında yapılan alan daraltmasında da amca Salim ile Bahtiyar’ın cep telefonlarının 15.28 ile 15.46 arasındaki saatlerde yan yana geldiği tespit edildi. Bununla ilgili yapılan ilk çalışmalarda da sinyalin geldiği noktanın da okul civarındaki taşlı yolda olduğu bilgisine ulaşıldı. Kameranın görmediği bu yoldan dere yatağına gidilebildiği de belirtiliyor.