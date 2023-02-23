ORC 2 ilin anket sonuçlarını paylaştı: Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!

BURSA'DA CUMHUR İTTİFAKI KAYBEDİYOR

Bursa'da 15-19 Şubat tarihlerinde 3420 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken Millet İttifakı'nda yer alan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 45.4, Cumhur ittifakı'nın ise yüzde 42.1'e ulaştığı görüldü.