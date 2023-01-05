Osmaniye'nin ilçeleri! Osmaniye'nin kaç ilçesi var? Osmaniye'nin ilçe nüfusları kaç? Osmaniye'nin ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Osmaniye'nin nüfusu 2021 yılına göre 553.012'dir. Osmaniye'nin trafik plaka numarası 80, alan kodu ise 0328'dir.
Osmaniye'nin 6 ilçesi vardır.
Osmaniye'nin ilçeleri: Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale.
Bahçe
Antik Çağ'da Kilikya Bölgesi içerisinde yer alan Bahçe M.Ö. 1000’lerde Kargamış Hitit Krallığının sınırları içerisindedir. Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Türkmen boylarından bazıları yöreye yerleşmişler, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra 1335’te Ramazanoğulları Beyliğinin eline geçmiştir. 1336 yılında Memlûklular bölgeyi hâkimiyetleri altına almışlardır. 1378 yılında Ramazanoğulları Beyliği döneminde bölgede ziraat ve hayvancılık yeniden gelişmiş, kent ve yollar îmar edilmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Yüzölçümü 212² km, nüfusu 2021 yılına göre 22.754'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,85 oy oranıyla AKP'nin adayı İbrahim Baz olmuştur.
Düziçi
Düziçi, Osmaniye ilinin en büyük üçüncü ilçesidir. Düziçi Ovası'na kuruludur. Etrafı dağlarla çevrili olan ilçe Osmaniye il merkezine 32 kilometre mesafededir. Bölgede yapılan kazılarda Hititlere ait eserlere rastlanmıştır. İlk defa 8. yüzyılda Harun Reşit'in uç beyi Faraç Bey tarafından kurulan ilçe, 1957'de belediye olmuş ve 1996'da Osmaniye'ye bağlanmıştır.
Yüzölçümü 595 km², nüfusu 2021 yılına göre 85.118'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %58,15 oy oranıyla CHP'nin adayı Alper Öner olmuştur. Belediye başkanı, 2021'de AKP'ye geçmiştir.
Hasanbeyli
İlçe; 6 köy ve 4 mahalleden oluşmaktadır. Denizden 800 metre yükseklikte olan ilçe yazları Osmaniye'nin yaylalarından biri durumundadır. İlçede ayrıca yazları 5000 kadar nüfusa ulaşan Almanpınarı adlı bir yayla vardır.
Yüzölçümü 131 km², nüfusu 2021 yılına göre 4.652'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,40 oy oranıyla Saadat Partisi'nin adayı Selehattin Denizoğlu olmuştur. Belediye başkanı, 2020'de AKP'ye geçmiştir.
Kadirli
Kadirli, Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde 1926'ya kadar Kozan'a bağlıydı. Ancak 1926'da Kozan ilinin Adana'ya bağlanmasıyla Kadirli Adana'ya bağlanmış, en son Osmaniye'nin il olmasıyla (1996) beraber Osmaniye'nin ilçesi olmuştur.
Yüzölçümü 1.497 km², nüfusu 2021 yılına göre 126.941'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %61,17 oy oranıyla MHP'nin adayı Ömer Tarhan olmuştur.
Sumbas
Sumbas Belediyesi, 11 Aralık 1991'de Kadirli ilçesine bağlıyken Karaömerli ve Düğenli köylerinin birleştirilerek "Sumbas" adı altında belediye teşkilatı kurulması sonucu ortaya çıkmıştır. 24 Ekim 1996 tarihinde 4200 sayılı kanunla Osmaniye'nin il yapılmasıyla da Sumbas beldesi ilçe statüsünü almıştır.
Yüzölçümü 247 km², nüfusu 2020 yılına göre 4.936'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,14 oy oranıyla AKP'nin adayı Zeki Demiroğlu olmuştur.
Toprakkale
Toprakkale ilçesi kökleri çok eski çağlara dayanan uygarlıkların yaşamış olduğu Çukurova’da kurulmuştur. Ortaçağın ilk yarısında bölge etnik yönden büyük değişikliklere uğramıştır. Bunun sebebi çok şiddetli depremlerin köy ve şehirleri yıkmış olması, bölge halkını dağıtmasıdır. Daha önce Adana’ya bağlı Osmaniye ilçesinin bir kasabası olan Toprakkale, 24 Ekim 1996'da 4200 sayılı kanunla, Osmaniye’nin il haline getirilmesiyle ilçe olmuş ve Osmaniye iline bağlanmıştır.
Yüzölçümü 125,3 km², nüfusu 2021 yılına göre 20.114'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %39,94 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Taşöz olmuştur.
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