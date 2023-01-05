Osmaniye'nin ilçeleri! Osmaniye'nin kaç ilçesi var? Osmaniye'nin ilçe nüfusları kaç? Osmaniye'nin ilçe belediyeleri hangi partiden?

Toprakkale

Toprakkale ilçesi kökleri çok eski çağlara dayanan uygarlıkların yaşamış olduğu Çukurova’da kurulmuştur. Ortaçağın ilk yarısında bölge etnik yönden büyük değişikliklere uğramıştır. Bunun sebebi çok şiddetli depremlerin köy ve şehirleri yıkmış olması, bölge halkını dağıtmasıdır. Daha önce Adana’ya bağlı Osmaniye ilçesinin bir kasabası olan Toprakkale, 24 Ekim 1996'da 4200 sayılı kanunla, Osmaniye’nin il haline getirilmesiyle ilçe olmuş ve Osmaniye iline bağlanmıştır.

Yüzölçümü 125,3 km², nüfusu 2021 yılına göre 20.114'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %39,94 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Taşöz olmuştur.