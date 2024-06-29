Otomobilin klimasını çalıştırdı, sonu oldu: Uykuya dalıp egzoz gazından zehirlenerek öldü!

Bursa'da evinin altındaki garajda otomobilini çalıştırıp, klimasını açarak uykuya dalan Alpaslan Yıldırım (36), egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

DHA
29 Haziran 2024 Cumartesi, 08:22
Otomobilin klimasını çalıştırdı, sonu oldu: Uykuya dalıp egzoz gazından zehirlenerek öldü!

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin altında bulunan garaja otomobilini park eden Alpaslan Yıldırım, çalışan aracının klimasını açarak içinde uyudu.

Otomobilin klimasını çalıştırdı, sonu oldu: Uykuya dalıp egzoz gazından zehirlenerek öldü!

 Kendisinden haber alamayan yakınları, garaja geldiğinde otomobilin çalıştığını farketti. Garajın kapısını çalan Yıldırım’ın yakınları, açan olmayınca, arka kapıdan girdi.

Otomobilin klimasını çalıştırdı, sonu oldu: Uykuya dalıp egzoz gazından zehirlenerek öldü!

 Garajın içerisinin egzoz gazıyla dolu olduğunu, Alpaslan Yıldırım’ın da otomobilde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Otomobilin klimasını çalıştırdı, sonu oldu: Uykuya dalıp egzoz gazından zehirlenerek öldü!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Alpaslan Yıldırım, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Otomobilin klimasını çalıştırdı, sonu oldu: Uykuya dalıp egzoz gazından zehirlenerek öldü!

KURTARILAMADI

Alpaslan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 

Otomobilin klimasını çalıştırdı, sonu oldu: Uykuya dalıp egzoz gazından zehirlenerek öldü!

Garaj ve otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor. 

Bursa Zehirlenme

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