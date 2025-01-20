Ovacık’ta seyirlik kış manzaraları
Tunceli’nin Munzur ile Mercan dağları arasındaki Ovacık ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Dağlar ve ağaçların, gökyüzü ve Munzur Nehri ile oluşturduğu seyirlik manzara, havadan görüntülendi.
Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu, 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, eşsiz doğası, doğal güzellikleri ve yer altı sularıyla her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Türkiye'de kışın en çetin geçtiği bölgelerin başında gelen Ovacık ilçesinde, bir süre önce yağan karın ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede, ağaçlar ve ovalar kırağıyla beyaza büründü.
Karla kaplı dağların, kırağıyla beyaza bürünmüş ağaçların, gökyüzüyle ve ilçeden doğan Munzur Nehri ile oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.
Bölgedeki güzel görüntüler de ilgi çekti.
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