Ovacık’ta seyirlik kış manzaraları

Ovacık’ta seyirlik kış manzaraları

Tunceli’nin Munzur ile Mercan dağları arasındaki Ovacık ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Dağlar ve ağaçların, gökyüzü ve Munzur Nehri ile oluşturduğu seyirlik manzara, havadan görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2025 Pazartesi, 10:39
Ovacık’ta seyirlik kış manzaraları

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu, 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, eşsiz doğası, doğal güzellikleri ve yer altı sularıyla her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 

Ovacık’ta seyirlik kış manzaraları

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği bölgelerin başında gelen Ovacık ilçesinde, bir süre önce yağan karın ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. 

Ovacık’ta seyirlik kış manzaraları

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede, ağaçlar ve ovalar kırağıyla beyaza büründü. 

Ovacık’ta seyirlik kış manzaraları

Karla kaplı dağların, kırağıyla beyaza bürünmüş ağaçların, gökyüzüyle ve ilçeden doğan Munzur Nehri ile oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. 

Ovacık’ta seyirlik kış manzaraları

Bölgedeki güzel görüntüler de ilgi çekti.

Ovacık’ta seyirlik kış manzaraları
Ovacık’ta seyirlik kış manzaraları
Ovacık’ta seyirlik kış manzaraları
Ovacık’ta seyirlik kış manzaraları

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