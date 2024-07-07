Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni öğretim yılında öğrencileri kabul edecek olan yabancı özel liselerde eğitim ücretleri de belli oldu.

BloombergHT'nin aktardığına göre yabancı liseler ve yıllık ücretleri şöyle:

Robert Kolej: 2024/2025 yılı ücreti 1 milyon 47 bin 900 TL