Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

Yabancı özel liselerin 2024/2025 eğitim yılı ücretleri netleşti. En pahalı lisede yıllık eğitim ücreti 1 milyonu geçti.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2024 Pazar, 17:57
Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni öğretim yılında öğrencileri kabul edecek olan yabancı özel liselerde eğitim ücretleri de belli oldu.

BloombergHT'nin aktardığına göre yabancı liseler ve yıllık ücretleri şöyle:

Robert Kolej: 2024/2025 yılı ücreti 1 milyon 47 bin 900 TL

Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

Üsküdar Amerikan Lisesi: 2024/2025 yılı ücreti 955 bin TL

Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

Alman Lisesi: 2024/2025 yılı ücreti 842 bin 385

Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

Saint George Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu: 2024/2025 yılı ücreti 500 bin TL

Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

Saint Joseph Fransız Lisesi: 2024/2025 yılı ücreti 920 bin 250 TL

Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

İtalyan Lisesi: 2024/2025 yılı ücreti 300 bin TL

Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

Notre Dame de Sion: 2024/2025 yılı ücreti 895 bin TL

Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

Saint Benoit Fransız Lisesi: 2024/2025 yılı ücreti

Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

İzmir Amerikan Lisesi: 2024/2025 yılı ücreti 759 bin TL 845 bin TL

Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

Saint Pulcherie Fransız Lisesi: 2024/2025 yılı ücreti 818 bin 900 TL

Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

Saint Michel Fransız Lisesi: 2024/2025 yılı ücreti 833 bin TL

Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

Tarsus Amerikan Koleji: 2024/2025 yılı ücreti 721 bin 280 TL

Özel yabancı liselerin yıllık ücretleri açıklandı: En pahalısı 1 milyonu geçti!

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi: 2024/2025 yılı ücreti 675 bin TL

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