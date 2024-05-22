Özel okullara kayıtlar 1-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak: Acele karar vermeyin

Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.05.2024 - 04:00

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan yabancı ve özel liselere kayıt süreci, 1-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Özel Okullar Birliği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, kayıt döneminde velilerin öncelikle okullar hakkında bilgi edinmeleri gerektiğini söyledi.

Öztürk’ün velilere önerileri şöyle:

Kayıt takvimi başlamadan önce okullar hakkında bilgi edinmeye, gerekirse okulu ziyaret ederek tanımaya çalışsınlar. Kayıt sürecinde karar verme aşamasında bu bilgiler ışığında hareket etmeleri velilere zaman kazandıracaktır.

Okulların web sayfalarının kayıt bölümünü dikkatle incelesinler.

Taban puanları dikkatle takip ederek ön kayıt tarihlerinde öğrencilerin aldığı puana uygun taban puanı olan okullarımıza takvim dahilinde ön kayıtlarını süresi içinde yapsınlar. Ardından eğer kayıt yaptırmayı düşündükleri bir liseyse, kesin kayıt günlerini ve kayıt prensiplerini takip etmek suretiyle kayıtlarını yapsınlar.

Hızlı ve acele karar vermesinler, liselerin taban puan ve kontenjan bilgilerini dikkatle takip etsinler. n Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlayabilmek için mutlaka liselerin kayıt için istedikleri belgeleri hazır tutsunlar, eğer anne veya baba dışında bir başka aile bireyi veya bir üçüncü kişi kayıt işlemini gerçekleştirecekse velilerin (anne-babanın) bu kişiye mutlaka noterden bir vekâlet vermesi gerekmektedir.

SAĞLIK BİRİMİ VAR MI?

Okul tercih ederken öğrenciler ve veliler, seçilecek okulda dersliklerde öğrenci sayısı, fiziki şartlar ve bu bağlamda kurumun donanımları, teknolojik unsurların pedagojiye nasıl ve ne şekilde adapte ve entegre edildiği, rehberlik servisinin etkin çalışması, servis imkanları, okulun “sağlık birimi” olup olmadığı, yemekhane ve kantinindeki sağlık ve hijyen koşulları, derslik ve laboratuvarların donanımları ve aktif şekilde kullanılıp kullanılmadığı, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetleri, iletişim ve öğrenci takibi, uluslararası akredite programlarının olup olmadığı ve elbette verilen eğitimin yükseköğrenim programlarına geçişte sağladığı imkân ve altyapıların neler olduğu ilk etapta dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar diyebiliriz.

Özel okulların tercih edilme sebebinde; güvenli ve donanımlı bir ortamda iyi eğitim alabilme, öğrencinin gerek akademik gerek kişisel yetenek ve becerileri konusunda özelliklerinin ve yeteneklerinin keşfedilmesi, bu bağlamda sağlayacağı başarılar ve bu başarıların öğrenciyi taşıyacağı noktalar ve aşamalar aslında tüm yaşamını etkileyecek ve biçimlendirecek bir yola adım atılıyor olmasıdır.

Tüm bu durumlar, ister istemez özel okulda eğitim alan çocuklarımızın, gençlerimizin bir adım önde olmalarına imkân vermekte ve geleceklerini inşa ederken farklı tercihlerde önlerine önemli bir seçenek yelpazesi sunmaktadır.

Teknolojinin ve araçlarının gösterdiği ilerleme özel okullarda eğitim yöntem ve teknikleri bağlamında çeşitliliğe imkân sağlamış ve bu alanda yapılan yatırımlar öğrencilerimizin özellikle öğretimlerine ciddi katkılar sağlamaktadır.

Veli bu anlamda beklentilerini kendi imkânlarına ve çocuğunun kapasitesine göre uygun olması hususunu da dikkate almalıdır. Velinin sadece adını duyduğu, hakkında bilgi sahibi olmadığı ve çocuğun kapasitesinin çok üstünde veya altında bir okulu tercihi arzulanan beklentileri karşılayamaz olabilir.

KAYIT TAKVİMİ

Taban puan ilanı: 28-29 Haziran

Ön kayıt dönemi: 29-30 Haziran-1-2 Temmuz

Kesin kayıt dönemi: 3 Temmuz

1. Yedek liste kesin kayıt dönemi: 4 Temmuz

2. Ön kayıt dönemi: 5-7 Temmuz

2. Kesin/asil/yedek liste kayıt dönemi: 8 Temmuz

Serbest kayıt dönemi: 9-10-11-12 Temmuz

Yerleştirmeye esas nakil dönemi: MEB’in Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nda yayımlayacağı tarihlerde yapılacak.