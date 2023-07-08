Özel liselerde kayıt kuyruğu: Beyin göçüne zorluyor
LGS puanıyla öğrenci alan yabancı özel liselerin önünde dün uzun kayıt kuyrukları oluştu. Aileler, Fransız, Alman ve İtalyan liselerinin kapısında saatlerce bekledi. Veliler, “Bu liseler yurtdışına yönelik iyi eğitim veriyor. Gençleri beyin göçüne zorluyorlar” ifadesini kullandı.
Aralarında Fransız, İtalyan, Amerikan ve Alman liselerinin de yer aldığı yabancı özel liseler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav puanı ile öğrenci alıyor. Yabancı özel okulların açıkladığı yedek liste kontenjanlarından kayıt yaptırmak isteyen veliler için ise süreç dün başladı.
Veliler dün sabah erken saatlerden itibaren okulların önüne giderek sıraya girdi. Puan sıralamalarına göre içeriye alınan veliler, çocuklarını kaydettirebilmek için uzun saatler kuyrukta bekledi. Cumhuriyet de İstanbul Beyoğlu’ndaki Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’nde kayıt heyecanını takip etti.
‘BEYİN GÖÇÜNE ZORLUYOR’
İsmini vermek istemeyen
ve çocuğunu okula
kaydettirebilmek için erken
saatlerde Ataşehir’den gelen
bir veli, “Maalesef sistem kötü.
Sırada beklemek bizim için
sorun değil ama insanların bu
sisteme mecbur bırakılmaları
çok kötü. Ben bugün tekim
ama başka arkadaşlarım 4-5
farklı okula vekalet vererek
bir öğrenciyi kaydettirebilmek
için sırada bekliyor. Fransız
okullarının bir ekol olduğunu
düşünüyoruz. Bu liseler
yurtdışına yönelik iyi eğitimler
veriyor. Yurtiçinde zaten artık
iyi bir üniversite bulmak zor.
Gençleri artık beyin göçüne
zorluyorlar. Türkiye’deki
eğitimin paralı düzene kalmış
olması da maalesef imkânı
olan insanların bu şekilde
kuyruklarda sefil olmalarına
neden oluyor. Her şey çocuklar
iyi bir eğitim görsün diye tabii
ki ama fırsat eşitliği gibi bir
durum sıradan da anlaşıldığı
üzere maalesef yok” diye
konuştu.
‘EŞİM DE BAŞKA SIRADA’
Velilerden Özgür Genç de
“Saint Benoît Lisesi’ni istiyoruz.
Buranın iyi bir okul olduğunu
düşünüyoruz. Eşim de Saint
Michel Fransız Lisesi’nde
aynı şekilde sırada. Orada da
benzer bir kuyruk varmış. İki
okul da olursa hakkımızı Saint
Benoît’dan yana kullanacağız”
dedi.
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