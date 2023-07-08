Özel liselerde kayıt kuyruğu: Beyin göçüne zorluyor

Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 03:32

Aralarında Fransız, İtalyan, Amerikan ve Alman liselerinin de yer aldığı yabancı özel liseler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav puanı ile öğrenci alıyor. Yabancı özel okulların açıkladığı yedek liste kontenjanlarından kayıt yaptırmak isteyen veliler için ise süreç dün başladı.

Veliler dün sabah erken saatlerden itibaren okulların önüne giderek sıraya girdi. Puan sıralamalarına göre içeriye alınan veliler, çocuklarını kaydettirebilmek için uzun saatler kuyrukta bekledi. Cumhuriyet de İstanbul Beyoğlu’ndaki Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’nde kayıt heyecanını takip etti.

‘BEYİN GÖÇÜNE ZORLUYOR’



İsmini vermek istemeyen ve çocuğunu okula kaydettirebilmek için erken saatlerde Ataşehir’den gelen bir veli, “Maalesef sistem kötü. Sırada beklemek bizim için sorun değil ama insanların bu sisteme mecbur bırakılmaları çok kötü. Ben bugün tekim ama başka arkadaşlarım 4-5 farklı okula vekalet vererek bir öğrenciyi kaydettirebilmek için sırada bekliyor. Fransız okullarının bir ekol olduğunu düşünüyoruz. Bu liseler yurtdışına yönelik iyi eğitimler veriyor. Yurtiçinde zaten artık iyi bir üniversite bulmak zor. Gençleri artık beyin göçüne zorluyorlar. Türkiye’deki eğitimin paralı düzene kalmış olması da maalesef imkânı olan insanların bu şekilde kuyruklarda sefil olmalarına neden oluyor. Her şey çocuklar iyi bir eğitim görsün diye tabii ki ama fırsat eşitliği gibi bir durum sıradan da anlaşıldığı üzere maalesef yok” diye konuştu.



‘EŞİM DE BAŞKA SIRADA’



Velilerden Özgür Genç de “Saint Benoît Lisesi’ni istiyoruz. Buranın iyi bir okul olduğunu düşünüyoruz. Eşim de Saint Michel Fransız Lisesi’nde aynı şekilde sırada. Orada da benzer bir kuyruk varmış. İki okul da olursa hakkımızı Saint Benoît’dan yana kullanacağız” dedi.

