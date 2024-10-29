Özgür Özel, Manisa'da fener alayında yürüdü, konser dinledi

Türkiye'deki herkesin bugün Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla teröre en güçlü yanıtı verdiğini vurgulayan Özel, "2 gün önce bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuştum. 'Terör bizi sindirmeye ve korkutmaya çalışıyor. Teröre karşı en güzel cevap, bu bayrama böyle yüksek bir katılımdır.' demiştim. Bugün Ankara'da yüzbinler, milyon oldu ve Anıtkabir'e aktı. Memleketim Manisa'yı da böyle görmek, benim için gurur verici. Hem bu ülkenin dışardaki düşmanları hem de Atatürk'ün emanetine gerekli saygıyı göstermeyen cumhuriyet düşmanları, en iyi cevabı bugün milletten aldılar. Türkiye, çok güçlü bir devlettir, yıkılmaz, dimdik ayaktadır. Ne teröre ne korkuya teslim olmayacağız" dedi.