Hava Kuvvetleri Bandosu'ndan Cumhuriyet Bayramı konseri
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da bir alışveriş merkezinde konser verdi.
Ankara'da bir alışveriş merkezinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından solist eşliğinde Cumhuriyet Bayramı ile ilgili eserler ile marşların seslendirildiği etkinliğe yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik eden yurttaşlar, fotoğraf ve video çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.
Etiketler: #Türk Hava Kuvvetleri #Cumhuriyet Bayramı #konser
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