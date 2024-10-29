Hava Kuvvetleri Bandosu'ndan Cumhuriyet Bayramı konseri

Yayınlanma: 29.10.2024 - 20:59

Güncelleme: 29.10.2024 - 21:03

Ankara'da bir alışveriş merkezinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından solist eşliğinde Cumhuriyet Bayramı ile ilgili eserler ile marşların seslendirildiği etkinliğe yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik eden yurttaşlar, fotoğraf ve video çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.