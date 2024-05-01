Abluka, yasak, polis müdahalesi... İşte İstanbul'un 1 Mayıs'ı!

AYM'nin hak ihlali kararına rağmen, İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs için Taksim'e yasak koydu. İktidar İstanbul'u abluka altına alırken, Saraçhane'de bir araya gelen işçilerin Taksim'e yürümek istemesi üzerine ise polis müdahalede bulundu. İşte, Cumhuriyet'in kadrajından 1 Mayıs...

Vedat Arık
01 Mayıs 2024 Çarşamba, 15:46
Abluka, yasak, polis müdahalesi... İşte İstanbul'un 1 Mayıs'ı!

İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı.

Taksim'e çıkan yollar ise polis tarafından kapatıldı. 

Abluka, yasak, polis müdahalesi... İşte İstanbul'un 1 Mayıs'ı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da alana geldi.

Özel ve İmamoğlu konuşmalarının ardından alandan ayrıldı.

Abluka, yasak, polis müdahalesi... İşte İstanbul'un 1 Mayıs'ı!

Saraçhane'deki işçilerin barikatların önüne doğru yürüyüşe geçmesi üzerine işçilere polis müdahale etmeye başladı. 

Abluka, yasak, polis müdahalesi... İşte İstanbul'un 1 Mayıs'ı!

Polis müdahalesi devam ederken Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane'de toplanan sendikalardan DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti.

Abluka, yasak, polis müdahalesi... İşte İstanbul'un 1 Mayıs'ı!

Polis, Beşiktaş, Şişli, İstiklal Caddesi ile Okmeydanı'ndan Taksim'e yürümek isteyen gruba da müdahalede bulunup onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Abluka, yasak, polis müdahalesi... İşte İstanbul'un 1 Mayıs'ı!

Polisin biber gazlı müdahalesinden etkilenen eylemcilerden baygınlık geçirenler de oldu. 

Abluka, yasak, polis müdahalesi... İşte İstanbul'un 1 Mayıs'ı!

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin bildirdiğine göre saat 13:00 itibariyle gözaltı sayısının 161'e yükseldi.

Abluka, yasak, polis müdahalesi... İşte İstanbul'un 1 Mayıs'ı!

1 Mayıs kutlamasına katılan öğrenciler KYK yurdundaki asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ı andı. 

Abluka, yasak, polis müdahalesi... İşte İstanbul'un 1 Mayıs'ı!

2024 1 Mayıs'ının sembol fotoğrafı da Bozdoğan Kemeri'nin önüne çekilen polis barikatları oldu.

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