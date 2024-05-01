Abluka, yasak, polis müdahalesi... İşte İstanbul'un 1 Mayıs'ı!
AYM'nin hak ihlali kararına rağmen, İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs için Taksim'e yasak koydu. İktidar İstanbul'u abluka altına alırken, Saraçhane'de bir araya gelen işçilerin Taksim'e yürümek istemesi üzerine ise polis müdahalede bulundu. İşte, Cumhuriyet'in kadrajından 1 Mayıs...
İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı.
Taksim'e çıkan yollar ise polis tarafından kapatıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da alana geldi.
Özel ve İmamoğlu konuşmalarının ardından alandan ayrıldı.
Saraçhane'deki işçilerin barikatların önüne doğru yürüyüşe geçmesi üzerine işçilere polis müdahale etmeye başladı.
Polis müdahalesi devam ederken Taksim Meydanı’na yürümek için Saraçhane'de toplanan sendikalardan DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti.
Polis, Beşiktaş, Şişli, İstiklal Caddesi ile Okmeydanı'ndan Taksim'e yürümek isteyen gruba da müdahalede bulunup onlarca kişiyi gözaltına aldı.
Polisin biber gazlı müdahalesinden etkilenen eylemcilerden baygınlık geçirenler de oldu.
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin bildirdiğine göre saat 13:00 itibariyle gözaltı sayısının 161'e yükseldi.
1 Mayıs kutlamasına katılan öğrenciler KYK yurdundaki asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ı andı.
2024 1 Mayıs'ının sembol fotoğrafı da Bozdoğan Kemeri'nin önüne çekilen polis barikatları oldu.
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