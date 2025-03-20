Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından öğrenciler sokaklara döküldü. Üniversitelerin protestoları renkli görüntülerle dikkat çekerken, öğrenciler İmamoğlu'na ve akademik özgürlüğe desteklerini gösterdi.

Haber Merkezi
20 Mart 2025 Perşembe, 20:18
Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'daki üniversitelerde tepkiler çığ gibi büyüdü.

Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler
Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

Gözaltına alınan İmamoğlu'na destek olmak için toplanan öğrenciler Saraçhane'ye yürümüş ancak polisle aralarında arbede çıkmıştı. 

Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler
Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

Öğrencilerin Taksim'e yürümek istemesi üzerine, polis Bozdoğan Kemeri'ne barikat kurarak geçişlerine engel oldu. 

Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler
Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

Bu olay, İstanbul genelinde öğrenciler arasında geniş bir protesto dalgası başlattı.

Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler
Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi önemli eğitim kurumlarında öğrenciler artan siyasi baskılar ve üniversitelere müdahalelere karşı gösteriler düzenledi.

Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler
Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

İstanbul Üniversitesi öğrencileri polis müdahalesine tepki göstererek yeniden yürüyüş düzenlemek için toplandı.

Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler
Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de öğrenciler, hükümetin üniversitelere müdahalesine karşı tepkilerini dile getirdi.

Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler
Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ise, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından diploması iptal edilen Prof. Dr. Naciye Aylin Atay Saybaşılı’ya destek amacıyla dersleri boykot etme kararı aldı.

Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler
Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

'HOCAMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Kampüste bir araya gelen öğrenciler, "Hocamıza sahip çıkıyoruz" sloganlarıyla, üniversite yönetimini sessiz kalmamaya çağırdı. 

Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

 

Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

Üniversite öğrencileri bu eylemlerle yalnızca İmamoğlu'na değil, akademik özgürlük ve demokratik haklara da sahip çıkmayı amaçlıyor.

Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler
Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler

FOTOĞRAFLAR: VEDAT ARIK

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