Öğrenciler sokaklara döküldü: Protestolardan dikkat çeken kareler
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından öğrenciler sokaklara döküldü. Üniversitelerin protestoları renkli görüntülerle dikkat çekerken, öğrenciler İmamoğlu'na ve akademik özgürlüğe desteklerini gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'daki üniversitelerde tepkiler çığ gibi büyüdü.
Gözaltına alınan İmamoğlu'na destek olmak için toplanan öğrenciler Saraçhane'ye yürümüş ancak polisle aralarında arbede çıkmıştı.
Öğrencilerin Taksim'e yürümek istemesi üzerine, polis Bozdoğan Kemeri'ne barikat kurarak geçişlerine engel oldu.
Bu olay, İstanbul genelinde öğrenciler arasında geniş bir protesto dalgası başlattı.
İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi önemli eğitim kurumlarında öğrenciler artan siyasi baskılar ve üniversitelere müdahalelere karşı gösteriler düzenledi.
İstanbul Üniversitesi öğrencileri polis müdahalesine tepki göstererek yeniden yürüyüş düzenlemek için toplandı.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de öğrenciler, hükümetin üniversitelere müdahalesine karşı tepkilerini dile getirdi.
Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ise, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından diploması iptal edilen Prof. Dr. Naciye Aylin Atay Saybaşılı’ya destek amacıyla dersleri boykot etme kararı aldı.
'HOCAMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ'
Kampüste bir araya gelen öğrenciler, "Hocamıza sahip çıkıyoruz" sloganlarıyla, üniversite yönetimini sessiz kalmamaya çağırdı.
Üniversite öğrencileri bu eylemlerle yalnızca İmamoğlu'na değil, akademik özgürlük ve demokratik haklara da sahip çıkmayı amaçlıyor.
FOTOĞRAFLAR: VEDAT ARIK
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