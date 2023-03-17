Şanlıurfa'da araçlar çamur altında kaldı

İHA
17 Mart 2023 Cuma, 15:12
<p>Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi sonrası otoparklar araç mezarlığına dönerken milyonluk araçlarda hasar meydana geldi.</p>

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi sonrası otoparklar araç mezarlığına dönerken milyonluk araçlarda hasar meydana geldi.

<p>Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hastane, ev, iş yeri, cadde, sokak, köprüler ve otoparklarda bulunan yüzlerce araç sel sularına kapıldı. </p>

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hastane, ev, iş yeri, cadde, sokak, köprüler ve otoparklarda bulunan yüzlerce araç sel sularına kapıldı. 

<p>Merkez Eyübiyye ilçesinde yer alan Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkı da sel suları bastı. </p>

Merkez Eyübiyye ilçesinde yer alan Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkı da sel suları bastı. 

<p>Otoparktaki yüzlerce araç çamur ve balçıkla kaplandı.</p>

Otoparktaki yüzlerce araç çamur ve balçıkla kaplandı.

<p>Çamur içinde kalan lüks araçlar büyük hasar aldı.</p>

Çamur içinde kalan lüks araçlar büyük hasar aldı.

<p>Otoparktaki araçların çıkarılması için su tahliye çalışmaları sürüyor.</p>

Otoparktaki araçların çıkarılması için su tahliye çalışmaları sürüyor.

<p>Otopark önünde bekleyen çok saydı sürücü ise araçlarının çıkarılmasını bekliyor.</p>

Otopark önünde bekleyen çok saydı sürücü ise araçlarının çıkarılmasını bekliyor.

<p>Araçların sahipleri, büyük hasara neden olan sel felaketinde kullanılamaz hale gelen otomobillerinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.</p>

Araçların sahipleri, büyük hasara neden olan sel felaketinde kullanılamaz hale gelen otomobillerinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Araba sel Şanlıurfa Çamur

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