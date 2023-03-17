Şanlıurfa'da araçlar çamur altında kaldı
Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi sonrası otoparklar araç mezarlığına dönerken milyonluk araçlarda hasar meydana geldi.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hastane, ev, iş yeri, cadde, sokak, köprüler ve otoparklarda bulunan yüzlerce araç sel sularına kapıldı.
Merkez Eyübiyye ilçesinde yer alan Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkı da sel suları bastı.
Otoparktaki yüzlerce araç çamur ve balçıkla kaplandı.
Çamur içinde kalan lüks araçlar büyük hasar aldı.
Otoparktaki araçların çıkarılması için su tahliye çalışmaları sürüyor.
Otopark önünde bekleyen çok saydı sürücü ise araçlarının çıkarılmasını bekliyor.
Araçların sahipleri, büyük hasara neden olan sel felaketinde kullanılamaz hale gelen otomobillerinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- Ünlü YSK itirafı doğru mu?
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken HDP ziyareti açıklaması
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Prof. Dr. Ercan'dan Mersin'deki depreme ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın planı deşifre oldu
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Savcı Sayan istifa etti
- Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı