Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketinde can kaybı 17'ye yükseldi: Peki bu kader mi?

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 07:08

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Şanlıurfa ve Adıyaman’da sel felaketinde can kaybı 16’ya yükseldi. 4’ü yoğun bakımda 14 yurttaşın ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şanlıurfa’da 2 bine yakın ev ve işyerinde hasar meydana geldi. Kentte çeşmelerden çamurlu su aklaması nedeniyle sular da kesildi. Okullar bugün de tatil edildi.

Şanlıurfa’ya giden Cumhuriyet, en fazla can kaybının yaşandığı Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde arama kurtarma çalışmalarını izledi, yurttaşların isyanına kulak verdi. Yakınlarının suyun altından çıkarılması bekleyen bir yurttaş, kendi ailesinden 3 kişinin bir pikap içerisinde kaldığını belirterek “3.5 saattir bir halat bekliyoruz” dedi. Başka bir yurttaş ise “Her dakika bir saat gibi geliyor. Bir suyu tahliye etmek bu kadar zor olmamalı. Ne diyeceğiz kader mi?” diye isyan etti.

SORUMSUZLUK BÜYÜK

Cumali Çiçek isimli bir yurttaş da “Şehrin dışında biriken sular barikatları aşa aşa gelmeye başladı. Burada belediyenin sorumsuzluğu çok büyük. Selin geleceği belliydi fakat önlem alınmadı. Selle mücadele çok geç başladı. Kızılay ekmek, su ve çorbayı olayın olduğu gün değil bu gün dağıtıyor” dedi.

‘ARABAM TEK VARLIĞIMDI’

Şanlıurfa Müzesi otoparkı da sel sularının altında kaldı. Araç sahipleri belediyeye tepki göstererek “Biz buraya abone olup para veriyoruz. Yüzde 99 engelli çocuğum var. Onun için araç aldım. Tek mal varlığımdı. Önce deprem şimdi sel vurdu. Belediye yanımızda yok” diye tepki gösterdi.

Mehmet Çelik ise torunlarıyla gelinlerini kendi imkânlarıyla kurtardığını ifade etti. Ailesinin çatıya çıkarak kurtulduğunu ifade eden Çelik, “Evde hâlâ 1.5 metre su var. Canımızı kurtardığımıza seviniyoruz” dedi.