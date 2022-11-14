Son Dakika: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama: 6 kişi yaşamını yitirdi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında bombalı terör saldırısı meydana geldi. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. 50 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
"BURADA BİR TERÖR KOKUSU VAR"
Patlamaya ilişkin açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4’ü olay yerinde, 2’si hastanede olmak üzere en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, ikisi ağır 81 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Erdoğan, "Burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu olayda rol oynadığı şüphesi var. İncelemeler devam ediyor" dedi.
Polis ekipleri bölgeyi yaya trafiğine kapatırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini açıkladı.
Öte yandan İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi. RTÜK tarafından getirilen yayın yasağının gerekçesinde, yasağı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın istediğine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.
İMAMOĞLU OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu’nda meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan İmamoğlu, süreci emniyet ve sağlık birimlerinin yürüttüğüne işaret etti.
İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Birlikte hareket etmeliyiz ve birlikte süreci yönetmeliyiz, çözmeliyiz. Bu manada devletimizin hangi kurumu olursa olsun hep birlikte sürece dair sorumluluğu alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın"
BEKİR BOZDAĞ OLAY ANINI ANLATTI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu.
Bozdağ, “Bir kadın bir bankta 40 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler. Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok. Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemesinde büyük fayda var” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece 03:35 sıralarında yaptığı açıklama ile patlamada bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 04.17 sıralarında yaptığı açıklamada, bombalı saldırıda yaralanan 50 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu olduğunu, 31 yaralının ise tdavilerinin sürdüğünü açıkladı.
Yerlikaya, yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralıdan 2’sinin durumu ciddiyetini koruduğunu bildirdi.
SİYASİLERDEN ART ARDA MESAJLAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
"Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir, ne olursak olalım bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız ve terörü lanetlemek zorundayız. Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü, terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. Bunu yaptığımız zaman gönül birliğimiz olur, kucaklaşmamız daha güzel olur"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
"İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun…"
İYİ Parti heyeti daha sonra hastanede yaralıları ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
"Başımız Sağ Olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:
"İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Çok üzgünüm. Can kaybının artmamasını umut ediyorum"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:
“İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana geldiğini ve can kayıplarının olduğunu üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum”
CADDE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından polisin yaptığı çalışmalar sabah saatlerine kadar sürdü.
Ekipler, olay yerindeki incelemelerini tamamlarken, cadde tekrar yaya trafiğine açıldı.
YAŞAMINI YİTİRENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Hain saldırının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.
Bakan Soylu "Bu olayın sonunda hayatını kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy, İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar, Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu. Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu dedi.
İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların bankları söküldü. Cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak
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