Son Dakika: Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocuğa ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Bursa'da, kirasını ödemediği gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının çöple doldurduğu evin tahliyesi sırasında, kapısı kilitli odada 9 yaşında bir çocuk bulunmuş; olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:39
Son Dakika: Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocuğa ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama
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Bursa'da mahkeme kararıyla boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed A., Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası, annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çöp evde tutulan 9 yaşındaki C.M.A ile ilgili, Bakanlığımız sürece ilk andan itibaren müdahil olmuştur.

Bursa’da savcılık kararıyla anneye verilen çocuk, Antalya’da yine savcılık kararıyla anneden alınarak bakanlığımız kurumlarında koruma altına alınmıştır.

Teyze Kamuran Pınar A.’nın 16 yaşında olan kendi çocuğuna da ulaşılmış ve Bursa’da koruma altına alınmıştır. Kamuran Pınar A. Bursa’da gözaltında tutulmaktadır."



Bursa Çöp ev
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