Son Dakika: Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun ilk sözleri ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:37
<p>Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi.</p>

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi.

<p>Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta <strong>"Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm"</strong> yazılı kağıt dikkat çekti.</p> <p>Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.</p>

Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

<p>Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olan 9 yaşındaki C. M. A.’yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.</p>

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olan 9 yaşındaki C. M. A.’yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

<p>Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.</p>

Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

<p><strong>ADLİYEYE SEVK EDİLDİ</strong></p> <p>Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı'nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.</p>

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı'nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

<p><strong>PROF. ÖZLENEN ÖZKAN'DAN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA</strong></p> <p>Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Tedavi altına alındı, genel durumu iyi. Bir süre içinde sağlığına kavuşacak ama ruhsal sağlığı için toplumumuzun görevi var. En önemli şey sevgi. Çok güzel bir çocuk. Daha korkak bir çocuk bekliyorum fakat gülümsüyor, bizi çok mutlu etti. Psikiyatristlerimiz daha iyi bilirler ama uzun bir süreç. Çocuklarımıza sevgi vermek en önemli görevimiz. Minyon bir çocuk, boyu da kısa ancak bunları 1 yıl içinde yavaş yavaş gelmesi için ek desteği vermek için elimizden geleni yapıyoruz. 9 yaşındaki çocuk 17 kilo, 138 santimetre" açıklamasında bulundu. </p> <p>Başhekim ise, "Uzun süre açlıktan sonra yüksek kalorili değil, yavaş beslenme sürecine başlanacak. En kısa zamanda onu takviyelerle normal hayatına döndürebileceğiz" dedi. </p>

PROF. ÖZLENEN ÖZKAN'DAN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Tedavi altına alındı, genel durumu iyi. Bir süre içinde sağlığına kavuşacak ama ruhsal sağlığı için toplumumuzun görevi var. En önemli şey sevgi. Çok güzel bir çocuk. Daha korkak bir çocuk bekliyorum fakat gülümsüyor, bizi çok mutlu etti. Psikiyatristlerimiz daha iyi bilirler ama uzun bir süreç. Çocuklarımıza sevgi vermek en önemli görevimiz. Minyon bir çocuk, boyu da kısa ancak bunları 1 yıl içinde yavaş yavaş gelmesi için ek desteği vermek için elimizden geleni yapıyoruz. 9 yaşındaki çocuk 17 kilo, 138 santimetre" açıklamasında bulundu. 

Başhekim ise, "Uzun süre açlıktan sonra yüksek kalorili değil, yavaş beslenme sürecine başlanacak. En kısa zamanda onu takviyelerle normal hayatına döndürebileceğiz" dedi. 

<p><strong>KÜÇÜK C.'NİN İLK SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI</strong></p> <p><strong>Öte yandan küçük C.'nin, herhangi bir isteğinin olmadığı ve hastanede olduğu için gayet iyi ve mutlu olduğunu söylediği öğrenildi. </strong></p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8co08f?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

KÜÇÜK C.'NİN İLK SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan küçük C.'nin, herhangi bir isteğinin olmadığı ve hastanede olduğu için gayet iyi ve mutlu olduğunu söylediği öğrenildi. 

Bursa Çöp ev Çocuk

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