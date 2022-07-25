Son Dakika: Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun ilk sözleri ortaya çıktı

PROF. ÖZLENEN ÖZKAN'DAN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Tedavi altına alındı, genel durumu iyi. Bir süre içinde sağlığına kavuşacak ama ruhsal sağlığı için toplumumuzun görevi var. En önemli şey sevgi. Çok güzel bir çocuk. Daha korkak bir çocuk bekliyorum fakat gülümsüyor, bizi çok mutlu etti. Psikiyatristlerimiz daha iyi bilirler ama uzun bir süreç. Çocuklarımıza sevgi vermek en önemli görevimiz. Minyon bir çocuk, boyu da kısa ancak bunları 1 yıl içinde yavaş yavaş gelmesi için ek desteği vermek için elimizden geleni yapıyoruz. 9 yaşındaki çocuk 17 kilo, 138 santimetre" açıklamasında bulundu.

Başhekim ise, "Uzun süre açlıktan sonra yüksek kalorili değil, yavaş beslenme sürecine başlanacak. En kısa zamanda onu takviyelerle normal hayatına döndürebileceğiz" dedi.