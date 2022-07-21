Son Dakika: Karaman Ermenek'te orman yangını

DHA
21 Temmuz 2022 Perşembe, 16:38
<p>Karaman'ın Ermenek ilçesindeki ormanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle çevre belde ve belediyelerden çağrılan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.</p>

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki ormanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle çevre belde ve belediyelerden çağrılan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

<p>Orta Toroslar'ın önemli yerleşim yerlerinden olan Ermenek'in Gökçekent köyündeki ormanda, saat 14.45 sıralarında çıkan yangını fark eden köylüler, jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdi. </p>

Orta Toroslar'ın önemli yerleşim yerlerinden olan Ermenek'in Gökçekent köyündeki ormanda, saat 14.45 sıralarında çıkan yangını fark eden köylüler, jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdi. 

<p><strong>KONTROL ALTINA ALINDI</strong></p> <p>Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ormanda soğutma çalışmaları devam ediyor. </p>

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ormanda soğutma çalışmaları devam ediyor. 

<p><strong>2 HEKTAR KÜL OLDU </strong></p> <p>Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.</p>

2 HEKTAR KÜL OLDU 

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

<p>Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler de ekiplere yardım ederken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. </p>

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler de ekiplere yardım ederken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. 

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