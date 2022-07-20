İzmir'de orman yangını!

İzmir'in Buca ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

DHA
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:16
İzmir'de orman yangını!
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İzmir'in Buca ilçesi Koop. Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarından yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevlerinin ilerlemesinin durdurulduğu bildirildi.


İzmir Yangın Orman
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