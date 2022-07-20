İzmir'de orman yangını!
İzmir'in Buca ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Buca ilçesi Koop. Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarından yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevlerinin ilerlemesinin durdurulduğu bildirildi.
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