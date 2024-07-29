Sultangazi’de döküm sahasında faciadan dönüldü: 3 hafriyat kamyonu boşluğa düştü!

İstanbul Sultangazi’deki döküm sahasında çalışan 3 kamyon toprak kayması sonucu boşluğa düştü. 3 kamyon askıda kalırken, bir kamyon ise yan yattı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:38
Abone Ol google-news

Sultangazi’de saat 10.00 sıralarında Cebeci Döküm Sahası’nda meydana gelen olayda 3 hafriyat kamyonu belirtilen noktaya döküm yapacağı esnada yumuşak toprağın kaymasıyla boşluğa düştü.

Bir hafriyat kamyonu boşaltım yapacağı esnada kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyon içerisinde bulunan şoförlerin kendini son anda araçtan dışarı attığı kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonlar hasar gördü.

Korku dolu o anlar diğer şoförlerin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Devrilen ve boşluğa düşen kamyonlar, döküm sahasının içerisinde bulunan diğer iş makineleriyle kurtarılmaya çalışıldı.


Sultangazi haberleri hafriyat haberleri

İlgili Haberler

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonuyla tehlikeli inatlaşma

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonuyla tehlikeli inatlaşma
Başakşehir'de panik anları: Hafriyat kamyonu alev alev yandı

Başakşehir'de panik anları: Hafriyat kamyonu alev alev yandı
Dereye hafriyat döken kamyonet kamerada...

Dereye hafriyat döken kamyonet kamerada...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler