TL'de 5 tertip 5 başkan görüldü

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:43
<p>Her Kurban Bayramı, bayram öncesinde olduğu gibi TL emisyon artmaya devam ediyor.</p> <p>Kurban Bayramı'nda piyasada talep duyulan banknot, her kurban bayramında olduğu gibi klasik şekilde tüm zamanlar rekorunu sert kırdı ve 300 milyarı hızla geçti. Enflasyonun desteğiyle fırlama hızı da oldukça fazla oldu.</p> <p><strong>Türk Lirası'nda</strong> Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanları ve yardımcılarının imzaları bulunuyor. Bugüne kadar Yeni Türk Lirası’nın (YTL) kaldırıldığı ve yerine yeniden Türk Lirası'nın geldiği <strong>2015 yılından sonra paralarda 4 farklı merkez bankası başkanı imzası yer aldı. </strong></p> <p><em>Naci Ağbal 2020 tarihi ile 2021 tarihi arasında görev yapmıştı. Görevden alınan Ağbal’ın hiçbir banknotta imzası bulunmadı.</em></p> <p><em>100 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak piyasaya sürüldü. Her bir tertipte ise 5 farklı başkanın imzası yer alıyor.</em></p> <p>İşte<strong> 5,</strong> <strong>10</strong>, <strong>20</strong>, <strong>50</strong>, <strong>100</strong> ve <strong>200</strong> TL olan bankotların tertip sayıları ve taşıdığı imzalar...</p>

Her Kurban Bayramı, bayram öncesinde olduğu gibi TL emisyon artmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı'nda piyasada talep duyulan banknot, her kurban bayramında olduğu gibi klasik şekilde tüm zamanlar rekorunu sert kırdı ve 300 milyarı hızla geçti. Enflasyonun desteğiyle fırlama hızı da oldukça fazla oldu.

Türk Lirası'nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanları ve yardımcılarının imzaları bulunuyor. Bugüne kadar Yeni Türk Lirası’nın (YTL) kaldırıldığı ve yerine yeniden Türk Lirası'nın geldiği 2015 yılından sonra paralarda 4 farklı merkez bankası başkanı imzası yer aldı. 

Naci Ağbal 2020 tarihi ile 2021 tarihi arasında görev yapmıştı. Görevden alınan Ağbal’ın hiçbir banknotta imzası bulunmadı.

100 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak piyasaya sürüldü. Her bir tertipte ise 5 farklı başkanın imzası yer alıyor.

İşte 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL olan bankotların tertip sayıları ve taşıdığı imzalar...

<p>5 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 1. tertip<strong> Durmuş YILMAZ</strong> (20. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı), <strong>Doç.Dr.Erdem BAŞÇI</strong> (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı) imzalarıyla 1 Ocak 2009'da tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

5 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 1. tertip Durmuş YILMAZ (20. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı), Doç.Dr.Erdem BAŞÇI (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı) imzalarıyla 1 Ocak 2009'da tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>5 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 2. tertip<strong> Doç.Dr. Erdem BAŞÇI</strong> (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı),<strong> Doç.Dr.Mehmet YÖRÜKOĞLU</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 8 Nisan 2013'te tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

5 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 2. tertip Doç.Dr. Erdem BAŞÇI (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı), Doç.Dr.Mehmet YÖRÜKOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 8 Nisan 2013'te tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>5 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 3. tertip <strong>Murat ÇETİNKAYA</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016–2019  Başkanı), <strong>Erkan KİLİMCİ</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 27 Mart 2017'de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

5 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 3. tertip Murat ÇETİNKAYA (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016–2019  Başkanı), Erkan KİLİMCİ (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 27 Mart 2017'de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>5 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 4. tertip <strong>Murat UYSAL</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı) ,<strong> Dr. Uğur Namık KÜÇÜK</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 2 Mart 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

5 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 4. tertip Murat UYSAL (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı) , Dr. Uğur Namık KÜÇÜK (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 2 Mart 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>5 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 5. tertip <strong>Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı), <strong>Dr. Uğur Namık KÜÇÜK</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 29 Eylül 2021' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

5 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 5. tertip Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı), Dr. Uğur Namık KÜÇÜK (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 29 Eylül 2021' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>5 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 6. tertip <strong>Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı), <strong>Taha ÇAKMAK</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 28 Mart 2022' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

5 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 6. tertip Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı), Taha ÇAKMAK (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 28 Mart 2022' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 1. tertip <strong>Durmuş YILMAZ</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkanı), <strong>Burhan GÖKLEMEZ</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 1 Ocak 2009' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 1. tertip Durmuş YILMAZ (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkanı), Burhan GÖKLEMEZ (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 1 Ocak 2009' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 2. tertip<strong> Doç. Dr. Erdem BAŞÇI</strong> (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı), <strong>Necati ŞAHİN</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2011 Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 24 Aralık  2012' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 2. tertip Doç. Dr. Erdem BAŞÇI (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı), Necati ŞAHİN (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2011 Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 24 Aralık  2012' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 4.tertip <strong>Murat UYSAL</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı),<strong> Dr. Emrah ŞENER</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 4 Mayıs 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 4.tertip Murat UYSAL (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), Dr. Emrah ŞENER (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 4 Mayıs 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 3. tertip <strong>Murat ÇETİNKAYA</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016–2019  Başkanı), <strong>Murat UYSAL</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 27 Mart 2017' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 3. tertip Murat ÇETİNKAYA (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016–2019  Başkanı), Murat UYSAL (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 27 Mart 2017' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 4.tertip <strong>Murat UYSAL</strong>(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), <strong>Dr. Emrah ŞENER</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 4 Mayıs 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 4.tertip Murat UYSAL(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), Dr. Emrah ŞENER (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 4 Mayıs 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 5. tertip <strong>Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı) , <strong>Dr. Emrah ŞENER</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 16 Temmuz 2021' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 5. tertip Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı) , Dr. Emrah ŞENER (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 16 Temmuz 2021' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 6.tertip <strong>Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı) ,<strong> Mustafa DUMAN</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 27 Nisan 2022' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 6.tertip Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı) , Mustafa DUMAN (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 27 Nisan 2022' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>20 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 1. tertip <strong>Durmuş YILMAZ</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkanı), <strong>Dr.M. İbrahim TURHAN</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2008 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 1 Ocak 2009' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

20 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 1. tertip Durmuş YILMAZ (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkanı), Dr.M. İbrahim TURHAN (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2008 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 1 Ocak 2009' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>20 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 2. tertip <strong>Doç. Dr. Erdem BAŞÇ</strong>I (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı),<strong> Murat ÇETİNKAYA</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2012 Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 24 Aralık 2012' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

20 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 2. tertip Doç. Dr. Erdem BAŞÇI (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı), Murat ÇETİNKAYA (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2012 Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 24 Aralık 2012' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>20 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 3. tertip <strong>Murat ÇETİNKAYA</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), <strong>Dr. Uğur Namık KÜÇÜK</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 24 Aralık 2018' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

20 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 3. tertip Murat ÇETİNKAYA (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), Dr. Uğur Namık KÜÇÜK (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 24 Aralık 2018' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>20 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 4. tertip <strong>Murat UYSAL</strong>(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı),<strong> Dr. Oğuzhan ÖZBAŞ</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 2 Mart 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

20 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 4. tertip Murat UYSAL(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), Dr. Oğuzhan ÖZBAŞ (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 2 Mart 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>20 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 6. tertip <strong>Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı) ,<strong> Dr. Emrah ŞENER</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 10 Ocak 2022' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

20 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 6. tertip Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı) , Dr. Emrah ŞENER (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 10 Ocak 2022' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>20 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 5. tertip <strong>Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı) <strong>,Prof. Dr. Semih TÜMEN</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 29 Eylül 2021' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

20 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 5. tertip Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı) ,Prof. Dr. Semih TÜMEN (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 29 Eylül 2021' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>50 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 1. tertip <strong>Durmuş YILMAZ</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkanı), <strong>Mehmet YÖRÜKOĞLU</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2011 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 1 Ocak 2009' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

50 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 1. tertip Durmuş YILMAZ (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkanı), Mehmet YÖRÜKOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2011 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 1 Ocak 2009' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>50 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 2. tertip <strong>Doç. Dr. Erdem BAŞÇI</strong> (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı), <strong>Prof.Dr. Turalay KENÇ </strong>(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2011 Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 08 Nisan 2013' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

50 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 2. tertip Doç. Dr. Erdem BAŞÇI (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı), Prof.Dr. Turalay KENÇ (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2011 Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 08 Nisan 2013' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>50 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 3. tertip <strong>Murat ÇETİNKAYA</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı),<strong> Dr. Emrah ŞENER</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 7 Temmuz 2017' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

50 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 3. tertip Murat ÇETİNKAYA (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), Dr. Emrah ŞENER (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 7 Temmuz 2017' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>50 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 4. tertip <strong>Murat UYSAL</strong>(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı),  <strong>Murat ÇETİNKAYA</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 23 Mart 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

50 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 4. tertip Murat UYSAL(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı),  Murat ÇETİNKAYA (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 23 Mart 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>50 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 5. tertip <strong>Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı) ,<strong>Taha ÇAKMAK</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 23 Şubat 2022' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

50 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 5. tertip Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı) ,Taha ÇAKMAK (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 23 Şubat 2022' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>100 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 1. tertip <strong>Durmuş YILMAZ</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkanı),<strong> Burhan GÖKLEMEZ</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 1 Ocak 2009' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

100 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 1. tertip Durmuş YILMAZ (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkanı), Burhan GÖKLEMEZ (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 1 Ocak 2009' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>100 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 2. tertip <strong>Doç. Dr. Erdem BAŞÇI</strong> (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı),<strong> Necati ŞAHİN</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2011 Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 24 Aralık 2012' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

100 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 2. tertip Doç. Dr. Erdem BAŞÇI (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı), Necati ŞAHİN (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2011 Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 24 Aralık 2012' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>100 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 3. tertip <strong>Murat ÇETİNKAYA</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı),<strong> Murat UYSAL</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 17 Temmuz 2017' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

100 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 3. tertip Murat ÇETİNKAYA (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), Murat UYSAL (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 17 Temmuz 2017' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>100 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 4. tertip<strong> Murat UYSAL </strong>(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), <strong>Dr. Uğur Namık KÜÇÜK (</strong>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 20 Mayıs 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

100 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 4. tertip Murat UYSAL (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), Dr. Uğur Namık KÜÇÜK (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 20 Mayıs 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>100 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 5. tertip <strong>Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (</strong>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı), <strong>Mustafa DUMAN</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 23 Şubat 2022' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

100 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 5. tertip Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı), Mustafa DUMAN (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 23 Şubat 2022' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>200 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 1. tertip <strong>Durmuş YILMAZ</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkanı), <strong>Erdem BAŞÇI</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2003 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 1 Ocak 2009' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

200 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 1. tertip Durmuş YILMAZ (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkanı), Erdem BAŞÇI (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2003 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 1 Ocak 2009' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>200 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 2. tertip<strong> Doç. Dr. Erdem BAŞÇI</strong> (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı), <strong>Doç.Dr. Mehmet YÖRÜKOĞLU</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 8 Nisan 2013' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

200 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 2. tertip Doç. Dr. Erdem BAŞÇI (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı), Doç.Dr. Mehmet YÖRÜKOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkan Yardımcısı)  imzalarıyla 8 Nisan 2013' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>200 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 3. tertip <strong>Murat ÇETİNKAYA</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), <strong>Erkan KİLİMCİ</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 27 Mart 2017' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

200 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 3. tertip Murat ÇETİNKAYA (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), Erkan KİLİMCİ (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 27 Mart 2017' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>200 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 4. tertip <strong>Murat UYSAL </strong>(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), <strong>Emrah ŞENER</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 2 Mart 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

200 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 4. tertip Murat UYSAL (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkanı), Emrah ŞENER (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 2 Mart 2020' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

<p>200 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 5. tertip <strong>Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı), <strong>Dr. Emrah ŞENER</strong> (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 16 Temmuz 2021' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.</p>

200 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 5. tertip Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı), Dr. Emrah ŞENER (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 16 Temmuz 2021' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.

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