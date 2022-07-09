TL'de 5 tertip 5 başkan görüldü
Her Kurban Bayramı, bayram öncesinde olduğu gibi TL emisyon artmaya devam ediyor.
Kurban Bayramı'nda piyasada talep duyulan banknot, her kurban bayramında olduğu gibi klasik şekilde tüm zamanlar rekorunu sert kırdı ve 300 milyarı hızla geçti. Enflasyonun desteğiyle fırlama hızı da oldukça fazla oldu.
Türk Lirası'nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanları ve yardımcılarının imzaları bulunuyor. Bugüne kadar Yeni Türk Lirası’nın (YTL) kaldırıldığı ve yerine yeniden Türk Lirası'nın geldiği 2015 yılından sonra paralarda 4 farklı merkez bankası başkanı imzası yer aldı.
Naci Ağbal 2020 tarihi ile 2021 tarihi arasında görev yapmıştı. Görevden alınan Ağbal’ın hiçbir banknotta imzası bulunmadı.
100 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak piyasaya sürüldü. Her bir tertipte ise 5 farklı başkanın imzası yer alıyor.
İşte 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL olan bankotların tertip sayıları ve taşıdığı imzalar...
5 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 5. tertip Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı), Dr. Uğur Namık KÜÇÜK (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 29 Eylül 2021' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.
10 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 5. tertip Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı) , Dr. Emrah ŞENER (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 16 Temmuz 2021' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.
20 TL'lik banknotlar 6 tertip olarak; 5. tertip Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı) ,Prof. Dr. Semih TÜMEN (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 29 Eylül 2021' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.
200 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 2. tertip Doç. Dr. Erdem BAŞÇI (21. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı), Doç.Dr. Mehmet YÖRÜKOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 8 Nisan 2013' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.
200 TL'lik banknotlar 5 tertip olarak; 5. tertip Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 Başkanı), Dr. Emrah ŞENER (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 Başkan Yardımcısı) imzalarıyla 16 Temmuz 2021' de tedavüle sunuldu. Son basılan paraların harf serisi “E9” ile başlıyor.
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