Ünlü ekonomistten çarpıcı iddia: 'Merkez Bankası çatır çatır para basıyor!'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:20

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu 'Haber Masası' programında kurdaki ve enflaysondaki yükselişe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Zelyut,katıldığı programda kurdaki yükselişin iç ve dış nedenlerle iki ayrı başlıkta incelenmesi gerektiğini söyledi. İç nedenin rezerv erimesi olduğunu aktaran Zelyut, AKP'nin ithalat bazlı üretim yapmasının rezerv erimesine, bunun da cari açığa sebep olduğunu açıkladı.

Cari açıktaki artışın dolar kıtlığına sebep olduğunu söyleyen Zelyut bu yıl geçen yıla oranla yüzde 136 cari açık verildiğini hatırlattı.

Enflasyonun da dolar kurunu artırdığına değinen Zelyut, "Enflasyon bir ülkede ne kadar yükselirse o ülkenin milli parası o kadar değer kaybeder. Enflasyon yukarı gittikçe dolar/TL'deki kayıpların oluşması gayet doğal" ifadelerine yer verdi.

"SORUMLU ERDOĞAN VE MERKEZ BANKASI"

Ekonomist Zelyut, dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketin sorumlularının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkez Bankası olduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın siyasi iradeye uyarak politika faizini 14 baz puanda tutmasının yanında bir hatasının daha olduğunu ifade eden Zelyut "Merkez Bankası çatır çatır para basıyor!" dedi.

Zelyut'un Merkez Bankası verilerinden elde ettiği bilgilere göre banka, bu yıl başına göre yüzde 20 geçen yıla oranla yüzde 50 para miktarını arttırdı.

Basılan para miktarının ekonomik büyüme sağlamadığına değinen Zelyut, basılan paranın yanlış faiz politikasıyla birleşerek enflasyon yarttığına ve bütün bu gelişmelerin kuru yükselttiğine değindi.