Tokat'ın ilçeleri! Tokat'ın kaç ilçesi vardır? Tokat'ın ilçe nüfusları kaç? Tokat'ın ilçe belediyeleri hangi partide?

TURHAL

Turhal ilçesi, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfusuyla küçük bir yerleşim yeri iken, 1944 yılında ilçe olan Turhal'ın konumu ve ekonomik yapısı ile Türkiye'nin en hareketli yerleşim yerlerinden birisi haline gelmiştir. Turhal ilçesinin, nüfusu 2021 yılına göre 78.294'tür ve yüzölçümü 911 km'idr.

2019 yerel seçimlerinde İlker Bekler, AKP'nin adayı olarak %42,41 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.