Tokat'ın ilçeleri! Tokat'ın kaç ilçesi vardır? Tokat'ın ilçe nüfusları kaç? Tokat'ın ilçe belediyeleri hangi partide?
Tokat, deveci dağlarının orta kesiminin kuzey yamaçlarından doğan ve soldan Yeşilırmak'a kavuşan bir akarsu vadisinin yamaçlarında kurulmuş olan şehirdir.
Tokat şehri, ormanlık alanları ve doğal sularıyla dikkatleri üzerine çeker.
Tokat şehrine ait toplam 11 ilçe vardır. Tokat'ın ilçeleri: Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile.
Almus
Almus, 1 Mart 1954'te ilçe olmuştur. İlçe, ceviz büyüklüğündeki vişnesiyle ünlüdür. Yeşilırmak üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak kurulan baraj, şimdilerde balıklarıyla dikkat çekiyor.
Almus'un nüfusu, 2021 yılına göre 23.868'dir ve ilçenin yüzölçümü 944,69 Km'dir.
2019 yerel seçimlerinde Bekir Özer, MHP'nin adayı olarak %54,33 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
ARTOVA
Artova'nın Tokat il merkezine uzaklığı 37 km'dir. Bazı tarihi kaynaklara göre Artova'nın kurulumu Yavuz Sultan Selim 'in çaldıran seferine dayanır. Artova nüfusu, 2021 yılına göre 7.681'dir ve ilçenin yüzölçümü 493 km²'dir.
2019 yerel seçimlerinde Lütvü Yalçın, AKP'nin adayı olarak %50,17 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
BAŞÇİFTLİK
Başçiftlik ilçesi, kırsal bölge olduğundan sürekli göç veren bir bölge konumundadır. Mera hayvancılığı için yeterli bir alana sahiptir. Başçiftlik nüfusu, 2021 yılına göre 7.479'dur ve ilçenin yüzölçümü 230,5 km²'dir
2019 yerel seçimlerinde Murat Tunçel, AKP'nin adayı olarak %51,57 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
ERBAA
Erbaa, Tokat'ın en büyük ilçesidir. Bereketli Erbaa Ovası; konumu, iş olanakları, sanayisi ve organize sanayi bölgesi gibi önemli etkenler sayesinde göç almaya devam etmektedir.
Erbaa nüfusu, 2021 yılına göre 99.815'tir. Erbaa'nın yüzölçümü 1.111 km'dir.
2019 yerel seçimlerinde Ertuğrul Karagöl, MHP'nin adayı olarak %52,62 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
NİKSAR
Canik Dağları'nın Karadeniz’e paralel uzanan ve platolarla kaplı olan Niksar ilçesi, ovaları ve yaylaları ile dikkat çekmektedir. Niksar ilçesinin, nüfusu 2021 yılına göre 63.486'dır ve ilçenin yüzölçümü 918,3 km²'dir.
2019 yerel seçimlerinde Özdilek Özcan, AKP'nin adayı olarak %42,34 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
PAZAR
Pazar, Tokat il merkezinin batısında Kazova üzerinde yer almaktadır. Kazova yöresi, antik çağda Kral Yolu üzerinde olup Dazimonitis olarak anılmıştır.
Pazar ilçesinin nüfusu 2021 yılına göre 31.678'dir ve ilçe 918,3 km² yüzölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Erdoğan Yılmaz, AKP'nin adayı olarak %44,51 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
SULUSAYAR
Tokat ilinin nüfus bakımından en küçük ilçesi olan Sulusaray, dağlarla çevirili bir ovanın üzerine kurulmuştur.
Sulusaray ilçesinin, nüfusu 2021 yılına göre 6.769'dur ve ilçe 260 km'lik bir yüzölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Necmettin Çoruk, AKP'nin adayı olarak %56,98 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
TURHAL
Turhal ilçesi, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfusuyla küçük bir yerleşim yeri iken, 1944 yılında ilçe olan Turhal'ın konumu ve ekonomik yapısı ile Türkiye'nin en hareketli yerleşim yerlerinden birisi haline gelmiştir. Turhal ilçesinin, nüfusu 2021 yılına göre 78.294'tür ve yüzölçümü 911 km'idr.
2019 yerel seçimlerinde İlker Bekler, AKP'nin adayı olarak %42,41 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
ZİLE
Zile, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden birisi olan ilçedir. Adını anılan Zile Ovası'ndan almıştır. Zile Ovası, merkezin kuzeybatısında yer alır. Zile ilçesinin, nüfusu 2021 yılına göre 53.549'dur ve ilçe 1.512 km²'lik bir yüzölçümüne sahiptir.
2019 yerel seçimlerinde Şükrü Sargın, CHP'nin adayı olarak %37,61 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.
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