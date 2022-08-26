Topallayarak giren dilenci koşarak çıktı
Düzce Akçakoca karayolunda trafik ışıklarında ‘Bir Babanın Feryadı’ başlıklı gazete kupürü ve ayağına taktığı aparat ile engelli görüntüsü vererek duygu sömürüsü yapan dilencinin engelli olmadığı belirlendi.
Sahte dilencinin üzerinden çıkan gazete kupüründeki babanın da kendisi olmadığı incelemeler sonucunda ortaya çıktı.
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