Pandemi sürecinde Türkiye'de yaşanmış, unutulmaz olaylar...
11 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı tüm Türkiye'nin tanımasına yol açan ''ilk vaka'nın'' açıklandığı konuşma, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni bir dönemi başlattı.
Türkiye'de virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti.
Koca’nın açıklamasından sonra Türkiye’de ilk kısıtlama kararları devreye girdi ve kademeli bir şekilde hayata geçen bu kısıtlamaların kapsamı zamanla genişletildi.
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, maske, hijyen için gerekli olan el dezenfektanı, kolonya ve maske satışlarında artış yaşandı.
Öyle ki pandeminin ilk gününden itibaren fırsatçılar, aniden hijen ürünlerinin fiyatını artırdı. Kimisi aniden zenginleşti, kimisi ürünleri sakladı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı sonrası açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretsiz maske dağıtımının başladığını duyurdu.
Ancak birçok yurttaş e-devlet üzerinden başvuru yapmasına rağmen maskelere ulaşamadı.
Pandeminin ilk zamanlarında maske kumaşı karaborsaya bile düştü.
Covid-19, Türkiye’ye gelmeden önce de açıklama yapan Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, koronavirüsün Türklere bulaşmadığını iddia etmesiyle gündeme gelmişti.
Erbaş, "Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz’den gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" demişti.
Umre için gittikleri Suudi Arabistan’dan döndükten sonra salgın tedbiri kapsamında karantinaya alınanlar, KYK yurtlarına yerleştirildi.
KYK yurtlarının koşullarını eleştiren Umreciler, karantinadan birçok kez kaçmaya çalıştı.
Zaman zaman polisle arbede yaşayan yurttaşlar, kaçtıkları yerlerden yakalanarak, otobüslere bindirilmek üzere tekrar karantinaya alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını gece yarısına saatler kala açıklamıştı. Bunun üzerine sokağa dökülen yurttaş, marketlere akın etti.
Sokağa çıkma yasağı kararının ardından yurttaşın marketlere akın etmesi Türkiye'de şok etkisi yaratmış, koronavirüs yayılımının hızlanmasına dair kaygılar artmıştı.
Yaşanan tedbirsizliğin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu, ancak istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, ‘Go Türkiye’ isimli seyahat rehberi platformunun yabancı turistler için hazırladığı tanıtım, sosyal medyadan yayımladıktan 2 saat sonra gelen tepkiler üzerine silindi.
Bakanlığın, yabancı turistlere Türkiye'yi tanıtmak amacıyla Türk Hava Yolları (THY) ile ortaklaşa hazırladığı videoda "I'm Vaccinated" yani "Aşılıyım" baskılı maskeleri kullanıldı.
Videoda turizm sektöründe çalışanların yüzlerinde "Keyfini çıkarın, aşılandım" yazılı maskeler olduğu görüldü. Paylaşımda ise “Temizlenmiş tatil köyleri ve aşılanmış personel! Biz buna turizm için çifte güvenlik diyoruz” ifadeleri yer aldı.
Türkiye'de kısıtlamaların yoğun olarak devam ettiği süreçte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat'taki Rize İl Kongresi'nde, "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebalep dolu" demişti.
AKP mitinglerine giden otobüslerde yaşanan ihmalkar tavırlar oldukça konuşulan görüntüler arasındaydı.
AKP'nin miting yaptığı yerlerde yükselen vaka sayıları ise uzun süre gündemden düşmedi.
Pandeminin en sıkıntılı süreçlerinde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami’nde verdiği cuma hutbesinde kalabalık cemaate, “Kalabalıktan uzak durun” çağrısı yaparak,“Kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım” demişti.
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