Pandemi sürecinde Türkiye'de yaşanmış, unutulmaz olaylar...

11 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı tüm Türkiye'nin tanımasına yol açan ''ilk vaka'nın'' açıklandığı konuşma, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni bir dönemi başlattı.

Türkiye'de virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti.

Koca’nın açıklamasından sonra Türkiye’de ilk kısıtlama kararları devreye girdi ve kademeli bir şekilde hayata geçen bu kısıtlamaların kapsamı zamanla genişletildi.