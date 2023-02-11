Türkiye'deki hangi kültürel yapılar depremde zarar gördü?
Türkiye, 6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ili etkileyen Kahramanmaraş Depremi, Türkiye'nin bazı kültürel miraslarına da zarar verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi. İşte, deprem bölgesinden Türkiye'nin kültürel mirasları...
Gaziantep Kalesi
Depremin ardından merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı. Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.
Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.
Habib-i Neccar Camii - Hatay
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Camii, yıkılan yapılan biri oldu. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki en eski cami olan Habib-i Neccar Camii, Osmanlı döneminde yenilenmişti ve etrafı medrese odalarıyla çevriliydi. Avlusunda 19.yy eseri bir şadırvan da bulunmaktaydı.
Hatay Arkeoloji Müzesi
Dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Hatay Arkeoloji Müzesi'nin, Bakanlıkça yapılan açıklamaya bir bölümünde hasar meydana geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan açıklamada, acil durum eylem planımız doğrultusunda en hızlı ve kapsamlı personel takviyesinin bu müzeye sağlandığını ve elektrik kesintilerinin güvenlik zafiyeti oluşturmaması için müzeye güneş enerjili kamera sistemleri kurulduğu ifadelerine yer verildi.
İskenderun Latin Katolik Kilisesi
İskenderun'da yer alan ve Anadolu Katolik Kilisesi'nin merkezi olan kilise, Kahramanmaraş Depremi'nde büyük ölçüde hasar aldı.
Arslantepe Höyüğü
Malatya'nın 7 km. kuzeydoğusunda bir arkeolojik yerleşim yeri olan, Dünya Mirası Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde, yapılan açıklamaya göre kerpiç duvarlarda hafif kaymaların bulunduğu ve geçici çatı örtüsünde yer yer çökmeler olduğu tespit edildi ancak alanda ciddi bir hasar oluşmadı.
St. George Kilisesi
Diyarbakır'ın Suriçi ilçesinde bulunan, günümüzde restore edilerek sanat galerisi olarak kullanılan St. George Kilisesi de depremde hasar alan yapılardan biri oldu. Bakanlıkça yapılan açıklamaya göre kilisenin girişinde ufak çaplı dökülmeler bulunduğu tespit edildi.
Diyarbakır Surları
Dünya Kültür Mirası Listesi'ne bulunan Diyarbakır Surları, Kahramanmaraş Depremi'nde hasar gören tarihi yapılar arasına girdi. Surlarda ciddi bir şey olmamasıyla birlikte sınırlı bir bölümünde hafif döküntüler olduğu ifade edildi.
Hatay Meclis Binası
Depremin ardından çöken binalardan biri de Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Hatay Meclis Binası oldu. Bina, Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılmış, yaklaşık iki yıl önce de Hatay Valiliğince kültür-sanat merkezi haline getirilmişti.
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