Türkiye'deki hangi kültürel yapılar depremde zarar gördü?

Hatay Arkeoloji Müzesi

Dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Hatay Arkeoloji Müzesi'nin, Bakanlıkça yapılan açıklamaya bir bölümünde hasar meydana geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan açıklamada, acil durum eylem planımız doğrultusunda en hızlı ve kapsamlı personel takviyesinin bu müzeye sağlandığını ve elektrik kesintilerinin güvenlik zafiyeti oluşturmaması için müzeye güneş enerjili kamera sistemleri kurulduğu ifadelerine yer verildi.