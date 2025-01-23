Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor
AA
23 Ocak 2025 Perşembe, 17:16
Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

1. Erciyes Kayak Merkezi (Kayseri)

İtfaiye Durumu: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı ve 9 personel 24 saat görev yapıyor.

17 otel, 41 pist ve 19 mekanik tesise sahip olan Erciyes, her yıl 2,5 milyon ziyaretçi ağırlıyor.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

2. Uludağ Kayak Merkezi (Bursa)

İtfaiye Durumu: Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait biri merdivenli olmak üzere 3 itfaiye aracı ve 7 personel aktif görevde.

Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, yurt içi ve dışından büyük bir ziyaretçi kitlesi çekiyor.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

3. Yedikuyular Kayak Merkezi (Kahramanmaraş)

İtfaiye Durumu: 1 itfaiye aracı ve 3 personel sürekli hazır bulunuyor. Ayrıca AFAD'ın 2 kar motoru ve 5 personeli görev yapıyor.

Yedikuyular, bölgesel ziyaretçilerin yanı sıra kış tatili için önemli bir destinasyon.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

4. Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum)

İtfaiye Durumu: Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Merkez İstasyonu’na bağlı ekipler 5 km uzaklıkta bulunuyor. JAK timleri de kayak merkezinde 24 saat görev yapıyor.

Türkiye’nin en popüler ve uluslararası kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, geniş pistleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

5. Davraz Kayak Merkezi (Isparta)

İtfaiye Durumu: İtfaiye birimi bulunmuyor. Yangınlara şehir merkezinden 45 dakika mesafedeki ekipler müdahale ediyor. JAK ve UMKE ekipleri bölgede hazır bekliyor.

Davraz, bölgesel ziyaretçilerin yanı sıra Akdeniz'e yakınlığıyla tercih ediliyor.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

6. Sarıkamış Kayak Merkezi (Kars)

İtfaiye Durumu: Sarıkamış Belediyesi İtfaiye İstasyonu merkeze 2 km mesafede. JAK timleri bölgede 24 saat görev yapıyor.

 Kristal karıyla ünlü Sarıkamış, Türkiye’nin en özel kayak merkezlerinden biri.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

7. Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu)

İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. Yangınlara en yakın yerleşim yerlerindeki ekipler müdahale ediyor.

78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangını sonrası itfaiye eksikliği gündemde.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

8. Kartepe Kayak Merkezi (Kocaeli)

İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu yok. İhbar durumunda en yakın ekipler yönlendiriliyor.

İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Kartepe, günübirlik kayakçılar için popüler bir merkez.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

9. Saklıkent Kayak Merkezi (Antalya)

İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu yok. Yangınlara şehir merkezindeki ekipler müdahale ediyor.

Sahil ve kayak keyfini bir arada sunan nadir destinasyonlardan biri.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

10. Zigana Kayak Merkezi (Gümüşhane)

İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu yok. Yangın durumunda en yakın yerleşim yerindeki ekipler yönlendiriliyor.

Karadeniz’in doğal güzellikleriyle dikkat çeken kayak merkezlerinden biri.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

11. Yıldız Dağı Kayak Merkezi (Sivas)

İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. İhbarlara en yakın yerleşim yerlerindeki ekipler müdahale ediyor.

Yeni geliştirilmekte olan bir merkez.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

12. Çambaşı Kayak Merkezi (Ordu)

İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. UMKE ekipleri görev yapıyor.

Karadeniz’in doğal güzellikleri içinde kayak keyfi sunuyor.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

13. Ladik Akdağ Kayak Merkezi (Samsun)

İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. Yangınlara şehir merkezindeki ekipler müdahale ediyor.

Gelişmekte olan küçük bir kayak merkezi.

Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

14. Ilgaz Kayak Merkezi (Kastamonu)

İtfaiye Durumu: İtfaiye istasyonu bulunmuyor. En yakın ekipler ihbar durumunda yönlendiriliyor.

Doğa yürüyüşleri ve kayak için ideal bir lokasyon.

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