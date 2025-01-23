Türkiye’nin popüler kayak merkezlerinde yangın güvenliği alarm veriyor

2. Uludağ Kayak Merkezi (Bursa)

İtfaiye Durumu: Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait biri merdivenli olmak üzere 3 itfaiye aracı ve 7 personel aktif görevde.

Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, yurt içi ve dışından büyük bir ziyaretçi kitlesi çekiyor.