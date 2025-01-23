Grand Kartal Otel'in arka cephesinin tamamen yanmış olduğu görüntülendi

Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:38

Güncelleme: 23.01.2025 - 15:38

Bolu Kartalkaya'da, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Grand Kartal Oteli'nin, kayak pistine giriş bölümü olması ve yamaca bakması nedeniyle itfaiye araçlarının müdahale etmekte güçlük yaşadığı arka cephesinin tamamen yandığı görüntülendi.

KAYIPLARIN ÇOĞU ARKA CEPHEDEN

238 kayıtlı misafirin bulunduğu ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartal Oteli'nde kurtulamayanların genellikle otelin arka bölümündeki odalarda kalanlar olduğu belirtildi. Yangını söndürmek için çalışan itfaiye personeli, otelin konumu sebebiyle kayak pistine bakan arka cephesine müdahale etmekte güçlük yaşamıştı.

Otelin, kayak pistine giriş bölümü olması ve yamaca bakması nedeniyle itfaiye araçlarının müdahale edemediği arka cephesini görüntülendi. Kayak pisti nedeniyle yamaç şeklindeki alana bakan otelin arka bölümünün tamamen yandığı görüldü.

İtfaiye personeli, olay günü otelin arka bölümündeki odalarda mahsur kalanları kurtarmak için ön cephedeki camları kırarak ilerlemişti.