Ceyda Hacıbekiroğlu kimdir? Grand Kartal Oteli'nin ortağı Ceyda Hacıbekiroğlu ne dedi?

Yayınlanma: 23.01.2025 - 09:21

Güncelleme: 23.01.2025 - 09:22

Bolu, Kartalkaya'da gerçekleşen yangın felaketinde adı geçen Grand Kartal Otel'in dört hissedarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki, Grand Kartal Oteli'nin ortağı Ceyda Hacıbekiroğlu kimdir?

CEYDA HACIBEKİROĞLU KİMDİR, NE DEDİ?

Bolu Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı Grand Kartal Otel'in ortaklarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu'ndan tepki çeken bir açıklamada geldi. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayan Hacıbekirlioğlu, "Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz" dedi. Hacıbekirlioğlu, tepkilerin ardından hesabını kapattı.

Korkunç olayın yaşandığı Grand Kartal Otel'den faciaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz. Saygılarımızla, Grand Kartal Otel" ifadelerine yer verildi.