Tuzla'da kavşağa giren otomobil kaza yaptı: 2'si çocuk 3 yaralı

Minibüs zaten ters döndü. Bildiğim kadarıyla yaşlı bir abla var, ağır yaralı herhalde o. 2 tane çocuk var. Birinin ayağı sakatlandı herhalde. Diğerinin de hiçbir şeyi yok. Ağır yaralı ablayı çıkartmak için ambulansa itfaiyeye haber verdik" dedi.