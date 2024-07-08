Trafik kazası sonrası Enes Batur'dan ilk açıklama

YouTuber Enes Batur, trafik kazası geçirdi. Kazadan sonra sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Batur, "Kimsenin sağlığı tehlikede değil, iyiyiz ve sorun yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:17
Trafik kazası sonrası Enes Batur'dan ilk açıklama
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Ünlü Youtuber Enes Batur, Kocaeli Kandıra'da trafik kazası geçirdi. Geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Batur, sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı kendisi yaptı.

'KİMSENİN SAĞLIĞI TEHLİKEDE DEĞİL'

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Paylaşımda bulunan Enes Batur, "Merak edip soran herkese, sevginiz ve dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Kimsenin sağlığı tehlikede değil, iyiyiz ve sorun yok" ifadelerini kullandı.


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