Tuzla'da yanan fabrika havadan görüntülendi

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde, otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıkan yangın yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangının ardından fabrika havadan görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2024 Çarşamba, 12:46
Tuzla'da yanan fabrika havadan görüntülendi

Yangın, dün saat 12.45 sıralarında İstanbul Deri Organize Sanayi bölgesi içerisinde yer alan otomobil yedek parçası üreten fabrikada çıktı.

Tuzla'da yanan fabrika havadan görüntülendi

Fabrikada başlayan yangın hızla büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında fabrikada patlamalar yaşanırken ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Tuzla'da yanan fabrika havadan görüntülendi

Alevler fabrikanın yakınındaki Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı mesire alanına sıçradı. Ağaçlık alandaki yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Tuzla'da yanan fabrika havadan görüntülendi

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından yangın yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken fabrika drone ile havadan görüntülendi.

Tuzla'da yanan fabrika havadan görüntülendi

Görüntülerde, fabrikanın küle döndüğü, iş makinalarının ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü görülüyor.

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