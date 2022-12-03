Uşak'ın ilçeleri! Uşak'ın kaç ilçesi var? Uşak'ın ilçe nüfusları kaç? Uşak'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Banaz

1870'te Uşak kazası Banaz, Göbek ve Gediz bucaklarından oluşmaktaydı. 19. yüzyılın sonlarında Uşak halkının, Uşak kazasının sancak yapılması ve bu süreçte Banaz'ın da kaza statüsüne yükseltilmesini içeren talepleri, Hüdavendigâr Vilayeti valisinin olumsuz görüşleri nedeniyle kabul edilmemiştir. 2 Ekim 1887'de Uşak ve çevresini etkileyen depremde, Banaz önemli tahribata uğramıştır. 1912 yılına gelindiğinde ise bucak merkezi İslam köyüne taşınmıştır. 9 Temmuz 1953'te, Uşak'ın il haline getirilmesiyle Banaz da Uşak'a bağlı ilçe merkezi olmuştur.

Yüzölçümü 1.063 km², nüfusu 2021 yılına göre 35.594'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %42,29 oy oranıyla AKP'nin adayı Zafer Arpacı olmuştur.