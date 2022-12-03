Uşak'ın ilçeleri! Uşak'ın kaç ilçesi var? Uşak'ın ilçe nüfusları kaç? Uşak'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Uşak'ın nüfusu 2021 yılına göre 373.183'tür. Uşak'ın plaka kodu 64, alan kodu ise 0276'dır.
Uşak'ın 5 ilçesi vardır.
Uşak'ın ilçeleri: Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey.
Banaz
1870'te Uşak kazası Banaz, Göbek ve Gediz bucaklarından oluşmaktaydı. 19. yüzyılın sonlarında Uşak halkının, Uşak kazasının sancak yapılması ve bu süreçte Banaz'ın da kaza statüsüne yükseltilmesini içeren talepleri, Hüdavendigâr Vilayeti valisinin olumsuz görüşleri nedeniyle kabul edilmemiştir. 2 Ekim 1887'de Uşak ve çevresini etkileyen depremde, Banaz önemli tahribata uğramıştır. 1912 yılına gelindiğinde ise bucak merkezi İslam köyüne taşınmıştır. 9 Temmuz 1953'te, Uşak'ın il haline getirilmesiyle Banaz da Uşak'a bağlı ilçe merkezi olmuştur.
Yüzölçümü 1.063 km², nüfusu 2021 yılına göre 35.594'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %42,29 oy oranıyla AKP'nin adayı Zafer Arpacı olmuştur.
Eşme
Eşme, İç Anadolu'yu Ege Bölgesi'ne bağlayan geçit yolu üzerinde Omur baba, Kab aş-Macar, Güney Ören, Ağabey, Emirli ve Kemer Dağının eteklerinde kurulmuş bulunmaktadır. Kuzeye düşen köylerin bir kısmı Gediz vadisinde olan ilçe, kuzey doğusunda Uşak, doğusunda Ulubey, batısında Alaşehir ve Sarıgöl, kuzeyinde Kula ve Selendi, güneyinde Güney ilçeleri ile çevrilmiştir. İlçe, 1953 yılında Uşak Kazasının il olması ile Manisa ilinden ayrılarak Uşak'a bağlanmıştır.
Yüzölçümü 1362 km², nüfusu 2021 yılına göre 34.703'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,83 oy oranıyla AKP'nin adayı Hacı Mustafa Çetin olmuştur.
Karahallı
Karahallı'da Lidyalılar, Romalılar, Selçuklu Hanedanı ve Osmanlılar döneminden bazı kalıntılar olmakla birlikte, en önemli tarihi eser Clandras Köprüsü'dür. Uşak 9 Temmuz 1953 yılında Kütahya'dan ayrılarak il statüsüne kavuştuktan sonra, Karahallı' da 9 Temmuz 1953 tarihinde Uşak iline bağlı ilçe merkezi olmuştur.
Yüzölçümü 323 km², nüfusu 2021 yılına göre 9.782'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %56,23 oy oranıyla AKP'nin adayı Ali Topçu olmuştur.
Sivaslı
İlçe, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmasının ardından 1402 Ankara Muharebesi' nin sonra yeniden Germiyanoğulları egemenliğine geçmiştir. Yerleşim, 1429'da kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. Sivaslı, 15 Temmuz 1953’te Uşak’ın il olmasıyla birlikte ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 486 km², nüfusu 2021 yılına göre 20.006'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,97 oy oranıyla CHP'nin adayı Hürriyet Şafak olmuştur.
Ulubey
Ulubey ilçesi, Uşak’ın tarihiyle aynı evreleri geçirmiştir. Yerleşim; Hitit, Frig, Lidya, Pers, Makedon Krallığı, Bergama Krallığı, Roma, Bizans ve Selçuklular ile Germiyanoğullarının egemenliğinde bulunmuştur. İlçe toprakları 1429 yılında kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçmiştir. İlçenin Sülümenli köyündeki Blaundos Antik Kenti M.Ö. 334’te Makedonyalılar tarafından kurulmuştur. 15 Temmuz 1953'te Uşak’ın il olmasıyla, Ulubey de ilçe olarak Uşak’a bağlanmıştır.
Yüzölçümü 798 km², nüfusu 2021 yılına göre 12.255'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,09 oy oranıyla AKP'nin adayı Veli Koçlu olmuştur.
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