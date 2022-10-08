Üreticiler bugün Uşak'ta tek ses olacak: 'Üzüm, tütün, buğday bizim canımız'

08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

SOL Parti, bugün saat 15.00’te Uşak Valilik Meydanı’nda üretici mitingi düzenleyecek. “Üzüm, tütün, buğday bizim canımız” sloganıyla gerçekleşecek miting için SOL Partili üyeleri yaklaşık 45 gündür çalışma yürütüyor.

Miting çalışmaları kapsamında çiftçilerle bir araya gelen SOL Partililer tütün, buğday, sebze, meyve ve süt üreticilerinin sorunlarını dinleyip bunlara dair çözüm önerilerini paylaştı. Bu süreçte Uşak’taki köyleri dolaşarak halkı mitinge davet eden SOL Partililer, düzenleyecekleri mitingte üreticilere sorunlarını ifade edebilmesi için kürsü kuracak.

GIDA KRİZİ KAPIDA

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, üreticilerin sorunlarına değindi. Başer, Türkiye’de gıda krizinin baş gösterdiğine dikkat çekerek, “Şirketleşmiş tarım politikaları bırakılsın. Tarım arazileri şirketlere veriliyor. Sözleşmeli üreticilik başladı ve üreten köylüler artık topraklarını ekememeye başladı. Üretici borçlanıyor, halkın üretmemesi için her türlü politika uygulanıyor. Ülkedeki tarım politikaları Türkiye’yi dışa bağımlı bir hale getiriyor. Dolayısıyla biz yaklaşık 40 gündür Uşak’ta köyleri, kahvehaneleri ve pazar yerlerini dolaşıp üretici halkımızla buluştuk. Üreticiler yaşadıkları sorunların ve bunun nedenlerinin farkında” dedi.

SORUNLARINI İFADE EDECEKLER

Ülkedeki tarım politikalarının Türkiye’yi dışa bağımlı bir hale getirildiğine dikkat çeken Başer, “Yurttaş çaresizliğe itilmiş durumda. Üretici, toprağını bırakmak istememesine karşın koşullar nedeniyle toprağını bırakmak zorunda kalıyor. Bu mitingte kurulacak kürsü üreticinin kürsüsü olacak. Tüm sorunlarını ifade edebilecekler” dedi.

Başer, SOL Parti’nin acil taleplerini şu şekilde sıralandı: