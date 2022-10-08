Üreticiler bugün Uşak'ta tek ses olacak: 'Üzüm, tütün, buğday bizim canımız'

SOL Parti bugün Uşak’ta üretici mitingi düzenleyecek. SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Başer, mitingde üreticilerin sorunlarına dikkat çekeceklerini belirterek “Şirketleşmiş tarım politikaları bırakılsın” dedi.

Cengiz Karagöz
08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00
Üreticiler bugün Uşak'ta tek ses olacak: 'Üzüm, tütün, buğday bizim canımız'
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SOL Parti, bugün saat 15.00’te Uşak Valilik Meydanı’nda üretici mitingi düzenleyecek. “Üzüm, tütün, buğday bizim canımız” sloganıyla gerçekleşecek miting için SOL Partili üyeleri yaklaşık 45 gündür çalışma yürütüyor.

Miting çalışmaları kapsamında çiftçilerle bir araya gelen SOL Partililer tütün, buğday, sebze, meyve ve süt üreticilerinin sorunlarını dinleyip bunlara dair çözüm önerilerini paylaştı. Bu süreçte Uşak’taki köyleri dolaşarak halkı mitinge davet eden SOL Partililer, düzenleyecekleri mitingte üreticilere sorunlarını ifade edebilmesi için kürsü kuracak.

GIDA KRİZİ KAPIDA

 Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, üreticilerin sorunlarına değindi. Başer, Türkiye’de gıda krizinin baş gösterdiğine dikkat çekerek, “Şirketleşmiş tarım politikaları bırakılsın. Tarım arazileri şirketlere veriliyor. Sözleşmeli üreticilik başladı ve üreten köylüler artık topraklarını ekememeye başladı. Üretici borçlanıyor, halkın üretmemesi için her türlü politika uygulanıyor. Ülkedeki tarım politikaları Türkiye’yi dışa bağımlı bir hale getiriyor. Dolayısıyla biz yaklaşık 40 gündür Uşak’ta köyleri, kahvehaneleri ve pazar yerlerini dolaşıp üretici halkımızla buluştuk. Üreticiler yaşadıkları sorunların ve bunun nedenlerinin farkında” dedi. 

SORUNLARINI İFADE EDECEKLER

Ülkedeki tarım politikalarının Türkiye’yi dışa bağımlı bir hale getirildiğine dikkat çeken Başer, “Yurttaş çaresizliğe itilmiş durumda. Üretici, toprağını bırakmak istememesine karşın koşullar nedeniyle toprağını bırakmak zorunda kalıyor. Bu mitingte kurulacak kürsü üreticinin kürsüsü olacak. Tüm sorunlarını ifade edebilecekler” dedi. 

Başer, SOL Parti’nin acil taleplerini şu şekilde sıralandı:

  • Geçimlik tarım yapan üreticilerin elektrik, su ve Ziraat Bankası borçları silinmeli,

  • Elektrik ve mazot başta üretimin temel girdilerinde fiyat sabitlenmeli,

  • TEKEL ve özelleştirilen kamu kurumları demokratik işlevlerle donatılarak yeniden yapılandırılmalı,

  • Taban fiyat üreticilerle birlikte ve insanca yaşanabilecek ücret olarak belirlenmeli,

  • Kamu kurumları şirketlerin değil, üreticinin çıkarına destekleme alımı yapmalı,

  • Üretici su, tohum ve gübreye ücretsiz ulaşmalı,

  • Sözleşmeli üretim sonlanmalı,

  • Meralar hayvancılığı desteklemek için kullanılmalı,

  • İthalatta gümrük vergisi indirimleri kaldırılmalı,

  • Tarım ve gıda politikalarında şirketlerin değil, halkın talepleri belirleyici olmalı.

SOL Parti İlknur Başer Üzüm tütün buğday uşak

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