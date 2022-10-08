Üreticiler bugün Uşak'ta tek ses olacak: 'Üzüm, tütün, buğday bizim canımız'
SOL Parti bugün Uşak’ta üretici mitingi düzenleyecek. SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Başer, mitingde üreticilerin sorunlarına dikkat çekeceklerini belirterek “Şirketleşmiş tarım politikaları bırakılsın” dedi.
SOL Parti, bugün saat 15.00’te Uşak Valilik Meydanı’nda üretici mitingi düzenleyecek. “Üzüm, tütün, buğday bizim canımız” sloganıyla gerçekleşecek miting için SOL Partili üyeleri yaklaşık 45 gündür çalışma yürütüyor.
Miting çalışmaları kapsamında çiftçilerle bir araya gelen SOL Partililer tütün, buğday, sebze, meyve ve süt üreticilerinin sorunlarını dinleyip bunlara dair çözüm önerilerini paylaştı. Bu süreçte Uşak’taki köyleri dolaşarak halkı mitinge davet eden SOL Partililer, düzenleyecekleri mitingte üreticilere sorunlarını ifade edebilmesi için kürsü kuracak.
GIDA KRİZİ KAPIDA
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, üreticilerin sorunlarına değindi. Başer, Türkiye’de gıda krizinin baş gösterdiğine dikkat çekerek, “Şirketleşmiş tarım politikaları bırakılsın. Tarım arazileri şirketlere veriliyor. Sözleşmeli üreticilik başladı ve üreten köylüler artık topraklarını ekememeye başladı. Üretici borçlanıyor, halkın üretmemesi için her türlü politika uygulanıyor. Ülkedeki tarım politikaları Türkiye’yi dışa bağımlı bir hale getiriyor. Dolayısıyla biz yaklaşık 40 gündür Uşak’ta köyleri, kahvehaneleri ve pazar yerlerini dolaşıp üretici halkımızla buluştuk. Üreticiler yaşadıkları sorunların ve bunun nedenlerinin farkında” dedi.
SORUNLARINI İFADE EDECEKLER
Ülkedeki tarım politikalarının Türkiye’yi dışa bağımlı bir hale getirildiğine dikkat çeken Başer, “Yurttaş çaresizliğe itilmiş durumda. Üretici, toprağını bırakmak istememesine karşın koşullar nedeniyle toprağını bırakmak zorunda kalıyor. Bu mitingte kurulacak kürsü üreticinin kürsüsü olacak. Tüm sorunlarını ifade edebilecekler” dedi.
Başer, SOL Parti’nin acil taleplerini şu şekilde sıralandı:
- Geçimlik tarım yapan üreticilerin elektrik, su ve Ziraat Bankası borçları silinmeli,
- Elektrik ve mazot başta üretimin temel girdilerinde fiyat sabitlenmeli,
- TEKEL ve özelleştirilen kamu kurumları demokratik işlevlerle donatılarak yeniden yapılandırılmalı,
- Taban fiyat üreticilerle birlikte ve insanca yaşanabilecek ücret olarak belirlenmeli,
- Kamu kurumları şirketlerin değil, üreticinin çıkarına destekleme alımı yapmalı,
- Üretici su, tohum ve gübreye ücretsiz ulaşmalı,
- Sözleşmeli üretim sonlanmalı,
- Meralar hayvancılığı desteklemek için kullanılmalı,
- İthalatta gümrük vergisi indirimleri kaldırılmalı,
- Tarım ve gıda politikalarında şirketlerin değil, halkın talepleri belirleyici olmalı.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- İlk kez rakam paylaşıldı
- CHP bu yazıyı iyi oku!
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- AKP-MHP arasında 'FETÖ' gerginliği
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı