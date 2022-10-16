Yalova’da deniz suyu 10 metre çekildi

İHA
16 Ekim 2022 Pazar, 13:47
<p>Yalova sahillerinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi.</p>

Yalova sahillerinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi.

<p> Su seviyesinin azalması nedeniyle adacıklar oluştu.</p>

 Su seviyesinin azalması nedeniyle adacıklar oluştu.

<p>Yalova sahillerindeki deniz suyu çekilmesi özellikle kent merkezi ve Çiftlikköy ilçesi sahillerinden gözlemlendi.</p>

Yalova sahillerindeki deniz suyu çekilmesi özellikle kent merkezi ve Çiftlikköy ilçesi sahillerinden gözlemlendi.

<p>Deniz suyunun çekilmesiyle iskelelerdeki su seviyesi düştü. </p>

Deniz suyunun çekilmesiyle iskelelerdeki su seviyesi düştü. 

<p>Öte yandan deniz üzerinde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak adacıklar oluştu.</p>

Öte yandan deniz üzerinde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak adacıklar oluştu.

<p>Marmara Denizi'nde her yıl aynı dönemlerde meydana gelen ve deniz şişmesi olarak bilinen doğa olayı nedeniyle bölgedeki kayalıklardaki yosunlardan su seviyesindeki düşüş gözlendi.</p>

Marmara Denizi'nde her yıl aynı dönemlerde meydana gelen ve deniz şişmesi olarak bilinen doğa olayı nedeniyle bölgedeki kayalıklardaki yosunlardan su seviyesindeki düşüş gözlendi.

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Yalova deniz

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